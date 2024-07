La FIFA et son programme Football for Schools célèbrent la Journée Internationale de l’Éducation

Le 24 janvier est la Journée Internationale de l’Éducation

Gros plan sur le travail de Football for Schools

Le thème 2024 : Apprendre pour une paix durable

La Journée Internationale de l’Education célèbre le rôle essentiel de l’éducation pour la paix et le développement humain. Elle a été initiée par les Nations Unies en 2018, l’année de naissance de Football for Schools, programme qui a vu le jour au Rwanda lors du huitième Congrès de la FIFA. Dans la foulée, un protocole d’accord a été signé entre la FIFA et l’UNESCO afin de le déployer aux quatre coins du monde. Six ans plus tard, on compte 105 pays ayant rejoint l’aventure.

Mais au-delà de cette centaine de pays, ce sont surtout des dizaines de millions d’enfants qui ont été impactés par F4S. Ce sont eux que le programme vise avant tout à soutenir et à choyer. Comment ? En intégrant des activités en lien avec le ballon rond dans le système éducatif. Dans quel but ? Celui d’accroître l’accessibilité du football pour les jeunes.

"L’objectif est de relier l'éducation au football en rendant ludique le premier contact de l'enfant avec le ballon et en lui apprenant les compétences de vie", résume Fatimata Sidibe, directrice de Football for Schools.

Le 24 janvier est une donc date particulière pour elle et pour le monde entier. "Cette journée met l'éducation au centre des préoccupations et sensibilise les parties prenantes à soutenir des actions transformatrices en faveur d'une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous", explique-t-elle. "L'éducation et le sport jouent un rôle clé dans le bien-être de l’enfant et la construction de sociétés durables et résilientes, ils transforment des vies et brisent le cycle de la pauvreté qui piège tant d'enfants".

Depuis trois ans, Fatimata Sidibe et son équipe parcourent la planète à la rencontre de ces enfants mais aussi d’éducateurs-formateurs qui sont accompagnés dans l'implantation du programme et qui sont appelés à devenir de véritables ambassadeurs F4S.

"Le football n'est pas seulement un sport universel, il possède aussi un extraordinaire pouvoir d'unification et d'intégration sociale, un pouvoir d’éducation et d’émancipation des garçons et des filles", souligne-t-elle. "La FIFA exploite ce pouvoir pour permettre aux enfants du monde entier, issus de milieux différents, d'avoir la possibilité de jouer et d'apprendre." LE SAVIEZ-VOUS❓ 🌍 49% des Associations Membres de la FIFA ont adhéré à Football for Schools ⚽ 1,5 millions de ballons ont été distribués 💪 3 000 éducateurs ont été formés, dont 31% de femmes 🤩 31 460 911 enfants ont bénéficié à ce jour du Programme Football for Schools

En 2023, 71 Associations Membres de la FIFA ont appliqué le programme avec succès. Les Fidji étaient notamment sur la feuille de route de F4S. "Aujourd'hui, le football fait partie de ma vie", raconte Joeli Nakakai, 12 ans, élève à l’école primaire de Tavua. "L’expérience m’a fait progresser tant sur le plan technique qu’humain."

"Grâce à ce programme, j'ai beaucoup appris par exemple en matière d'égalité des sexes. J'étais timide à l'idée de jouer avec des filles, désormais je suis plus à l'aise. J'ai également beaucoup appris en matière de respect des autres, des handicaps et des différences culturelles", poursuit-il. "J'ai appris à jouer en équipe, à mieux me connaître. Je suis davantage capable de communiquer avec les autres. Au début de ce programme, je ne savais pas jongler. Aujourd'hui, je peux faire 35 jongles facilement !"

Bien que ce pays soit historiquement une terre de rugby, Football for Schools s'est fait une place. Et si le programme y a connu le succès, c’est aussi parce qu’il est massivement soutenu par les autorités locales. "L'intégration du football dans le système éducatif national et les programmes scolaires contribuera au changement social et aidera les enfants à devenir de meilleurs citoyens", souligne Fatimata Sidibe.

"Grâce à l'apprentissage de compétences intrapersonnelles et cognitives, de citoyenneté active et d'hygiène de vie, les enfants vont se développer sur le plan personnel et contribuer au développement durable de la société", ajoute-elle.

Le développement durable est précisément l’un des grands enjeux en Afrique. D’ailleurs, c’est le continent sur lequel Football for Schools est proportionnellement le plus présent : 37 sur les 54 Associations Membres africaines de la FIFA ont ainsi été familiarisées avec le programme, soit 70% du Continent Mère. Il a notamment été mis en place au Malawi en 2022, et y est aujourd’hui incontournable.

"En tant que fille, cela m’a été très bénéfique", confie Ulemu Matchado, 13 ans, élève à l’école primaire Chipoza à Kasungu. "J’ai appris les bienfaits du travail d'équipe, de la confiance en soi, des capacités de leadership, de la discipline, de la gestion du temps, de la fixation d'objectifs réalistes et du fait d'être toujours positive. Côté football, j’ai appris la concentration, qui m’a permis de réaliser des gestes que je n’aurais jamais imaginé pouvoir faire un jour."

"J'ai également appris que les personnes valides n’ont absolument rien de supérieur à des personnes pouvant souffrir d'un handicap physique, et que celles-ci doivent bénéficier de l'égalité des chances dans la vie. Elles peuvent tout autant contribuer de manière positive au développement du pays."

Apprendre, c’est l’essence même de Football for Schools. "Grâce au programme, les enfants apprennent à mieux se connaitre, à connaitre le monde, à apprendre à vivre en bonne interaction avec les autres et à prendre en charge leur propre santé et leur bien-être", conclut Fatimata Sidibe.