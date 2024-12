Fatimata Sidibe : "L'éducation et le sport jouent un rôle clé dans le bien-être de l’enfant et la construction de sociétés durables"

Le 24 janvier est la Journée internationale de l’Éducation.

Gros plan sur le travail de Football for Schools

Le thème 2024 : Apprendre pour une paix durable

Initiée par les Nations Unies en 2018, la Journée internationale de l’éducation célèbre le rôle essentiel de l’éducation pour la paix et le développement humain. Un an plus tard, Porto Rico devenait le premier pays à avoir adopté le programme FIFA Football for Schools (F4S), un programme de la FIFA visant à contribuer au développement de millions d'enfants dans le monde en intégrant le football et les compétences de vie dans le cadre de l'enseignement quotidien.

En collaboration avec l’UNESCO, F4S vise à contribuer à l’éducation, au développement et à l’autonomisation de près de 700 millions d’enfants. Son objectif est de rendre le football plus accessible aux jeunes filles et garçons du monde entier en incorporant des activités footballistiques au système éducatif, en partenariat avec les autorités et les parties prenantes concernées. 105 pays ont rejoint l'aventure.

A l'occasion de cette Journée internationale de l’Éducation, Inside FIFA a rencontré Fatimata Sidibe, directrice de Football for Schools.

Fatimata Sidibe, que signifie pour vous cette Journée internationale de l'éducation des Nations Unies ? L'Assemblée Générale des Nations unies a proclamé le 24 janvier Journée internationale de l'éducation, afin de célébrer le rôle de l'éducation dans la paix et le développement. Football for Schools est un programme qui a pour objectif de relier l'éducation au football en rendant ludique le premier contact de l'enfant avec le ballon et en lui apprenant les compétences de vie. Cette journée du 24 janvier est très significative pour nous car elle met l'éducation au centre des préoccupations et sensibilise les parties prenantes à soutenir des actions transformatrices en faveur d'une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous. L'éducation et le sport jouent un rôle clé dans le bien-être de l’enfant et la construction de sociétés durables et résilientes, ils transforment des vies et brisent le cycle de la pauvreté qui piège tant d'enfants.

Football for Schools au Bélize 07:48

Que peut apporter un tel programme F4S aux enfants ? Au-delà des aspects matériels qu’apporte F4S (application digitale, ballons), le programme F4S a également des effets intangibles sur les enfants dont l’impact est plus subtil. Les enfants de 4 à 14 ans, cibles du programme, sont comme de la pâte à modeler, comme des jeunes arbustes, flexibles, transformables, qui absorbent rapidement, en bien comme en mal. Les leçons apprises quand ils sont encore petits, les façonnent et les éduquent afin qu’ils grandissent avec les valeurs de respect de soi, d’amour du prochain, d’amour du football et du sport en général. A travers les formations délivrées par les éducateurs avec les techniques de F4S, les jeunes apprennent à mieux se connaitre, à connaitre le monde, à apprendre à vivre en bonne interaction avec les autres et à prendre en charge leur propre santé et leur bien-être.

Football for Schools à Hong Kong Previous 01 / 10 FIFA Football for Schools - Hong Kong 02 / 10 FIFA Football for Schools - Hong Kong 03 / 10 FIFA Football for Schools - Hong Kong 04 / 10 FIFA Football for Schools - Hong Kong 05 / 10 FIFA Football for Schools - Hong Kong 06 / 10 FIFA Football for Schools - Hong Kong 07 / 10 FIFA Football for Schools - Hong Kong 08 / 10 FIFA Football for Schools - Hong Kong 09 / 10 FIFA Football for Schools - Hong Kong 10 / 10 FIFA Football for Schools - Hong Kong Next

Le football a t-il un pouvoir social à vos yeux ? Le football n'est pas seulement un sport universel, il possède aussi un extraordinaire pouvoir d'unification et d'intégration sociale, un pouvoir d’éducation et d’émancipation des garçons et des filles. La FIFA exploite ce pouvoir pour permettre à des enfants du monde entier, issus de milieux différents, d'avoir la possibilité de jouer et d'apprendre.

Comment la FIFA contribue-t-elle à l'éducation et à l'émancipation des garçons et des filles ? La FIFA a de nombreux programmes à visée éducative et sociale. Le sport a un rôle clé à jouer, il a le pouvoir de transmettre la joie, la passion et l'amitié, il offre une alternative inestimable au stress de la vie quotidienne et facilite le développement cognitif des garçons et des filles. L'éducation des filles est essentielle : une mère éduquée s'assurera que ses enfants iront à l'école et y resteront. C'est fondamental, surtout quand on sait que plus de 250 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés dans le monde et que la plupart de ceux qui vont à l'école n'acquièrent pas les compétences de base.

La FIFA à travers le programme F4S forme les enseignants aux techniques du sport et aux compétences de vie qui à leur tour les inculquent aux enfants et contribuent ainsi à en faire des citoyens de demain. F4S contribue également à corriger les inégalités et les injustices en veillant à ce que tous les apprenants soient représentés et reconnus dans toutes les facettes de l'éducation et du sport.