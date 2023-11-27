Le FIFA Fan Festival™ de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ permet de sauver des vies grâce à une formation à la réanimation cardio-pulmonaire

La FIFA et l’American Heart Association présenteront cette initiative lors du FIFA Fan Festival™ à Atlanta, Dallas et Philadelphie, ainsi que sur la Fan Zone de New York New Jersey

Du 11 juin au 19 juillet, les supporters pourront participer à des ateliers interactifs de réanimation cardio-pulmonaire et apprendre à sauver des vies

L’initiative s’inscrit dans l’engagement de la sous-division Médical de la FIFA en faveur de programmes de santé dont l’héritage perdure au-delà des compétitions

Dans le cadre du FIFA Fan Festival™ organisé lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la FIFA et l’American Heart Association (Association américaine de cardiologie) offriront au public la possibilité de s’initier à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Les deux entités s’appuieront pour cela sur une activité interactive conçue pour aider les communautés à travers les États-Unis à acquérir la confiance et les compétences nécessaires pour sauver des vies.

Du 11 juin au 19 juillet, l’unité mobile de RCP de l’association, nommée « Nation of Lifesavers » (Nation de sauveteurs), sera ainsi présente sur les sites du FIFA Fan Festival™ d’Atlanta, de Dallas et de Philadelphie, qui accueilleront des milliers de supporters et supportrices du monde entier à l’occasion des festivités organisées pendant la compétition. L’unité mobile sera également présente sur la Fan Zone de New York New Jersey, dans le Bronx, les 13 et 14 juin.

Cette initiative sera mise en œuvre en étroite coopération avec la sous-division Médical de la FIFA, témoignant de la volonté plus générale de l’instance dirigeante d’utiliser ses compétitions comme un vecteur de changement positif sur le plan social et en matière de santé publique. En plus de profiter des retransmissions des matches en direct ainsi que des nombreuses animations et autres activités culturelles, le public pourra apprendre à reconnaître un arrêt cardiaque, s’exercer à la RCP par compression thoracique seule et comprendre en quoi une intervention immédiate peut contribuer à sauver des vies.

Chaque année aux États-Unis, plus de 350 000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque en dehors du milieu hospitalier. Une RCP pratiquée immédiatement augmente considérablement les chances de survie. Lors de la Coupe du Monde 2026, les fans auront l’occasion de se muer en sauveteurs et sauveteuses, puisque la sous-division Médical de la FIFA et l’American Heart Association souhaitent donner à davantage de personnes les moyens d’intervenir en toute confiance en cas d’urgence.

« Le football a cette capacité unique de rassembler les communautés au-delà des cultures et des générations », explique le Dr Andrew Massey, directeur de la sous-division Médical de la FIFA. « En intégrant une formation à la RCP par compression thoracique au programme du FIFA Fan Festival, nous offrons aux supporters la possibilité de repartir de la compétition avec bien plus que de simples souvenirs : ils repartiront avec l’assurance de pouvoir sauver une vie en cas d’urgence cardiaque. »

L’American Heart Association, leader mondial dans le domaine de la science et de la formation en réanimation, exporte pour la première fois son mouvement « Nation of Lifesavers » dans un événement de la FIFA. L’action de l’organisation vise principalement à sensibiliser le public et à donner à un plus grand nombre de personnes les connaissances et la détermination nécessaires pour intervenir dès les premiers instants d’une urgence cardiaque.

« En proposant des formations à la RCP par compression thoracique lors du FIFA Fan Festival, des milliers de personnes pourront rejoindre notre ‘Nation of Lifesavers’ et aider davantage de communautés à se sentir prêtes à intervenir lorsque chaque seconde compte », déclare Nancy Brown, directrice générale de l’American Heart Association. « Nous nous engageons à faire en sorte que davantage de personnes soient formées, sûres d’elles et prêtes à intervenir pour sauver des vies en cas d’urgence cardiaque. »