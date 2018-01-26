Canonniers français, artilleurs bavarois, et gâchette uruguayenne

Les Frenchies ont atteint la barre des 500 buts pour le compte d'Arsenal

Robert Lewandowski et Thomas Müller font la paire en Bavière

Luis Suarez entre sang-froid et "100 show"

500

buts ont été inscrits par des Français pour le compte d’Arsenal en Premier League. Alexandre Lacazette a trouvé le chemin des filets contre Crystal Palace mettant fin à une série de neuf matches sans avoir inscrit le moindre but. Aucun autre club n’a été aussi bien servi par les représentants d’un seul et même pays. En tout, 21 Français ont contribué à ce record, au premier rang desquels on retrouve Thierry Henry (175), devant Olivier Giroud (73), Robert Pires (62), Sylvain Wiltord (31), Patrick Vieira (28) et Nicolas Anelka (23).

100

buts en Liga sont l’œuvre de Luis Suarez, qui n’a eu besoin que de 114 sorties pour franchir cette barre symbolique. Depuis le début du siècle, seul Cristiano Ronaldo a été plus rapide, avec 92 matches. À titre de comparaison, Lionel Messi a dû attendre 154 rencontres avant d’intégrer le club des "centenaires". Auteur d’une passe décisive pour Suarez face au Betis Séville, l’Argentin a servi un coéquipier pour la cinquième journée consécutive, ce qui ne lui était encore jamais arrivé auparavant.

15

victoires de suite sur le Werder Brême figurent désormais au tableau de chasse du Bayern Munich, ce qui constitue un record historique entre deux clubs de Bundesliga. Robert Lewandowski s’est offert un doublé pour dépasser Arjen Robben et devenir ainsi le meilleur buteur étranger du club bavarois dans l’élite allemande (94 réalisations). Également auteur d’un doublé lors de ce succès (4:2), son coéquipier Thomas Müller est, quant à lui, devenu le cinquième joueur du Bayern à franchir la barre des 100 réalisations en championnat d'Allemagne, après Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Dieter Hoeness et Roland Wohlfarth.

13

ans et neuf mois séparent les 61ème et la 62ème apparitions de Robin van Persie en Eredisivie, soit le plus long intervalle entre deux sorties dans l’élite néerlandaise.

12

matches sans défaite - 11 victoires, un nul - c’est la série qui a pris fin pour l'équipe des Pays-Bas féminine, battue par l'Espagne. Avant le mois de juin, les Oranje Leeuwinnen avaient perdu la moitié de leurs 16 matches précédents. Lieke Mertens, The Best - Joueuse de la FIFA en titre, a été éclipsée par sa coéquipière au FC Barcelone Alexia Putellas. En ouvrant le score, cette dernière a mis fin à l’invincibilité défensive des Néerlandaises, qui durait depuis huit heures et deux minutes. Elle était également à la manœuvre sur le deuxième et dernier but du match, avec une passe décisive.

9

heures, c’est le temps qui s’est écoulé sans qu’Alexandros Paschalakis n’encaisse le moindre but en Super League grecque, c’est-à-dire depuis sa titularisation en lieu et place de Rodrigo Rey dans le but du PAOK Salonique. Le gardien d’1m97 a signé un nouveau contrat la veille de ses grands débuts en décembre. Sous son impulsion, le club a enchaîné dix victoires, toutes compétitions confondues.

9

buts en sept journées de Serie A ont permis à Fabio Quagliarella de signer 75 % des 12 dernières réalisations de la Sampdoria. Avec 16 unités au compteur, l’attaquant de 34 ans réalise en 2017/18 sa saison la plus prolifique parmi l’élite italienne.

9

buts en neuf matches ont été marqués par Djaniny pour le compte de Santos Laguna en Liga MX mexicaine. Cette belle série a débuté lorsque le joueur originaire du Cap-Vert a mis fin à 17 matches de stérilité offensive.

0