Buteurs âgés, complets, déchaînés... et muets

En Norvège, un quarantenaire bat des records

En France, un buteur-passeur affole les compteurs**

En Italie, des Allemands voient triple

69 c'est le nombre de points avec lequel le Toronto FC a terminé la saison régulière. C'est un nouveau record pour la MLS. Le magnifique but de Sebastian Giovinco en fin de partie, une nouvelle fois sur coup franc (il est recordman des buts marqués sur coup franc en MLS), était son 64ème en 100 apparitions pour le club. Entraîné Greg Vanney, Toronto boucle la saison régulière avec un point de plus que le LA Galaxy de 1998, qui comprenait dans ses rangs Vanney lui-même, Paul Caligiuri et Cobi Jones.

41 ans et 220 jours : c'est l'âge auquel Kjetil Waeler est devenu le buteur le plus âgé de l'histoire de l'Eliteserien norvégienne. Floqué du numéro 41, et plus âgé que son entraîneur Eirik Bakke, le milieu de terrain de Sogndal a fait trembler les filets ce 23 octobre contre Sarpsborg. Waeler s'était reconverti dans l'arbitrage, mais a recommencé à jouer plus tôt dans l'année.

10 buts et 10 passes décisives en Ligue 1 : tels sont les statistiques du milieu offensif de l'Olympique lyonnais Memphis Depay en 2017. Seuls quatre autres footballeurs dans les cinq grands championnats du continent européen ont atteint un nombre à deux chiffres en termes de buts marqués et de passes décisives : Dries Mertens (24 buts, 11 passes décisives), Luis Suarez (20, 10), Neymar (16, 10) et Ivan Perisic (10, 11).

5 joueurs allemands ont réussi un triplé en Serie A après celui de Sami Khedira contre l'Udinese, ce 22 octobre, qui suit ceux de ses compatriotes Ludwig Janda, Jurgen Klinsmann, Oliver Bierhoff et Miroslav Klose. C'est la première fois en neuf ans que le milieu de terrain de la Juventus inscrit plus d'un but au cours d'un match.

3 changements dans le FIFA/FIFPro World XI 2017 par rapport à celui de 2016. Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci et Neymar y font leur entrée, aux dépens de Manuel Neuer, Gerard Pique et Luis Suarez. La seule fois où moins de changements ont eu lieu dans le World XI a été entre 2011 et 2012, lorsque Marcelo et Falcao avaient remplacé Nemanja Vidic et Wayne Rooney. Il y a eu sept changements entre le XI de 2005 et celui de 2006.

3 joueurs ont marqué à la fois dans le Clasico espagnol (Real Madrid-FC Barcelone) et dans le Clasico français (Marseille-Paris SG),* *au XXIème siècle. Neymar marche dans les pas de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimovic. Le Brésilien de 25 ans est aussi devenu le premier joueur au cours des 25 dernières saisons à avoir à la fois inscrit un but et écopé d'un carton rouge en Ligue 1 dans une confrontation entre Marseille et Paris Saint-Germain.

2 triplés en Coupe du Monde U-17 de la FIFA. L'Anglais Rhian Brewster est devenu le quatrième joueur de l'histoire à accomplir cela, après l'Allemand Marcel Witeczek (1985), le Français Florent Sinama-Pongolle (2001) et l'Ivoirien Souleymane Coulibaly (2011). Encore un hat-trick, dans la finale contre l'Espagne, et le numéro 9 anglais rejoindrait le Nigérian Victor Osimhen (10 buts en 2015) comme meilleur buteur de tous les temps dans le tournoi.

0 tir : River Plate est devenue la première équipe, au cours des cinq dernières éditions de la Copa Libertadores, à empêcher son adversaire de réussir la moindre tentative. En demi-finale aller, Ignacio Scocco a inscrit le seul but de la partie contre Lanus. Le joueur de River en est àneuf buts marqués au cours de ses six dernières titularisations, toutes compétitions confondues.