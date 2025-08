À l’issue de la finale de la première African Football League, "le football africain a gagné", estime le Président de la FIFA

L’AFL est le fruit d'un nouveau partenariat entre la Confédération Africaine de Football (CAF) et la FIFA. Cette édition inaugurale réunissait huit des plus grands clubs du continent : le Wydad, les Sundowns, le Tout Puissant Mazembe (RD Cong), l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisie), Enyimba Football Club (Nigeria), Atlético Petróleos de Luanda (Angola), Simba Sports Club (Tanzanie) et Al Ahly (Égypte). Les équipes en lice ont débuté leur parcours au stade des quarts de finale, disputés au meilleur des deux manches.

S’exprimant un peu plus tôt devant des journalistes, le Président Infantino a précisé : "Nous voulons que les clubs africains aient plus d’occasions d’évoluer au plus haut niveau, disputent des matches plus compétitifs, plus engagés et qui génèreront davantage de revenus et d’attention. C’est exactement que l’AFL a fait et va continuer de faire".