Le cauchemar éveillé du Brésil

Le 8 juillet 2014, l'Allemagne a vécu un rêve éveillé, le Brésil un cauchemar, alors que le reste de la planète foot perdait plusieurs de ses repères en chemin. Les Allemands ont donné un récital 7-1 aux Brésilliens en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™. Aujourd'hui encore, le pays hôte tente toujours de mettre des mots sur la plus grande désillusion de son histoire. FIFA.com profite de ce premier anniversaire pour braquer à nouveau son projecteur sur l'une des pages les plus folles de l'histoire de la Coupe du Monde.

Pendant les 10 premières minutes, la Seleçao avait pourtant montré de bonnes dispositions. Mais la Nationalmannschaf a calmement repoussé les vagues offensives sud-américaines avant de déclencher les siennes, plus tranchantes. Et elles résonneront encore longtemps dans l'Estadio Mineirao de Belo Horizonte, l'onde de choc gagnant tout le pays : en 18 minutes, les Allemands ont fait trembler le tableau d'affichage à cinq reprises.