 Londres accueillera les The Best FIFA Football Awards™ le 15 janvier 2024

Lionel Messi et Alexia Putellas, lauréats en 2022, remettent leur trophée en jeu

Les The Best FIFA Football Awards™ 2023 auront lieu dans la capitale anglaise

Les joueurs, les joueuses, les entraîneurs, les supporters, les buts et les gestes fair-play qui ont rythmé l’année écoulée recevront l’hommage qui leur est dû à l’occasion de la huitième cérémonie des The Best FIFA Football Awards™, qui aura lieu à Londres (Royaume-Uni).