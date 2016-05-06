La Commission d’Éthique suspend d’anciens officiels

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA, présidée par Hans‑Joachim Eckert, a suspendu à vie MM. Sergio Jadue, ancien vice-président de la CONMEBOL, président de la Fédération Chilienne de Football et membre de la Commission des Associations de la FIFA, et Luis Bedoya, ancien membre du Comité Exécutif de la FIFA, vice-président de la CONMEBOL et président de la Fédération Colombienne de Football, de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.

Les enquêtes concernant MM. Jadue et Bedoya ont été ouvertes le 4 décembre 2015 et menées par le président de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique, Cornel Borbély, sur la base d’un communiqué de presse publié par le département de la Justice des États-Unis le 3 décembre 2015, qui indiquait que ces deux officiels avaient plaidé coupable des deux actes d’accusation suivants : racket organisé et fraude électronique.

Leur plaider coupable a fait référence à deux stratagèmes leur permettant de réclamer et recevoir des pots-de-vin d’entreprises de marketing sportif en relation à l’attribution des droits marketing de la Copa Libertadores de la CONMEBOL ainsi que la Copa América Centenario de la CONMEBOL/CONCACAF et la Copa América de la CONMEBOL.

La chambre de jugement a jugé MM. Jadue et Bedoya coupables de violations des art. 13 (Règles de conduite générales), 15 (Loyauté), 18 (Obligation de déclaration, de coopération et de rapport), 19 (Conflits d’intérêts), et 21 (Corruption) du Code d’éthique de la FIFA. En conséquence, ces deux officiels ont été suspendus à vie de toute activité liée au football.

Ces suspensions entrent en vigueur dès la notification des décisions.