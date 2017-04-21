La Commission d’Éthique indépendante suspend un ancien dirigeant costaricain

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA, présidée par Hans‑Joachim Eckert, a suspendu à vie M. Eduardo Li – ancien président de la Fédération Costaricaine de Football (FEDEFUTBOL) et ancien membre du Comité Exécutif de la CONCACAF – de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.

L’enquête concernant M. Li a été ouverte le 27 mai 2015 et menée par Cornel Borbély, président de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique, sur la base d’un communiqué de presse publié le même jour par le département de la Justice des États-Unis.

Le 7 octobre 2016, M. Li a plaidé coupable d’un chef d’accusation de racket organisé, d’un autre de fraude électronique et d’un dernier de fraude électronique en bande organisée. Ces chefs d’accusation se rapportent notamment à deux arrangements par le biais desquels il a demandé et perçu des pots-de-vin de la part d’entreprises de marketing sportif dans le cadre de l’attribution des droits marketing des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA™ de l’union centre-américaine de football (UNCAF) et en échange de la participation de l’équipe nationale du Costa Rica à des rencontres amicales de l’UNCAF.

La chambre de jugement a reconnu M. Li coupable de violation des art. 13 (Règles de conduite générales), 15 (Loyauté), 18 (Obligation de déclaration, de coopération et de rapport), 19 (Conflits d’intérêts) et 21 (Corruption) du Code d’éthique de la FIFA. Le dirigeant a par conséquent été suspendu à vie de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.

Cette suspension entre en vigueur dès la notification de la décision.