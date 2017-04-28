La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante ouvre une procédure à l’encontre de M.Gordon Derrick

Sur la base du rapport final qui lui a été soumis par la chambre d’instruction, la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante, présidée par Hans-Joachim Eckert, a ouvert une procédure de jugement à l’encontre de M. Gordon Derrick, président de l’Union Caribéenne de Football (CFU) et actuel secrétaire général de la Fédération de Football d’Antigua-et-Barbuda (ABFA).

Cornel Borbély, président de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique, était chargé de l’instruction de l’enquête concernant M. Derrick. Celle-ci portait notamment sur des allégations de conflit d’intérêts, d’acceptation et de distribution de cadeaux et autres avantages, de mauvaise gestion de fonds, d’abus de pouvoir et de déloyauté.

Dans son rapport final, qui a été transmis à la chambre de jugement le 21 avril 2017, Cornel Borbély recommande d’imposer à M. Derrick une suspension de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international pour une durée d’au moins quatre ans, ainsi qu’une amende d’un montant minimum de CHF 15 000 en raison de violations présumées des articles 13 (Règles de conduite générales), 15 (Loyauté), 19 (Conflits d’intérêt) et 20 (Acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages) du Code d’éthique de la FIFA.

Dans le cadre de la procédure, M. Derrick s’est vu remettre le rapport final et a été invité à soumettre sa position ainsi que tout élément de preuve pertinent (cf. art. 70 du Code d’éthique de la FIFA) ; il pourra également demander une audience (art. 74, al. 2 du Code d’éthique de la FIFA).