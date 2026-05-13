La FIFA s’associe aux organisations antidopage des pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Des partenariats ont été mis en place avec les organisations nationales antidopage du Canada, des États-Unis et du Mexique

Un programme de contrôles élargi est prévu avant et pendant la compétition

Les organisations antidopage procéderont à des contrôles hors compétition dans les pays concernés

Après la collaboration fructueuse entre la FIFA et l’Agence américaine de lutte contre le dopage (USADA) lors de la première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ l’année dernière, les deux organisations s’apprêtent à unir de nouveau leurs forces pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

L’instance dirigeante du football mondial a par ailleurs officialisé des partenariats avec Sport Intégrité Canada et le Comité national antidopage du Mexique (MEX-NADO), renforçant ainsi un engagement commun en faveur de la promotion d’une compétition équitable dans les trois pays hôtes, le Canada, les États-Unis et le Mexique.

La plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de tous les temps, qui réunira 48 équipes en quête du titre suprême du 11 juin au 19 juillet, fera l’objet de l’un des programmes antidopage les plus complets de l’histoire du football, grâce à une collaboration internationale.

En vertu des accords signés, chaque organisation nationale antidopage (ONAD) procédera ainsi à des contrôles hors compétition sous l’autorité et la direction de la FIFA dans la période précédant la compétition. Pendant la compétition, chaque ONAD mettra à disposition des responsables des contrôles de dopage afin d’assister ceux déployés par la FIFA, tant lors des missions de contrôle hors compétition que lors des contrôles en compétition les jours de match, dans tous les stades des villes hôtes.

« Les grands événements internationaux nécessitent des partenariats solides », a expliqué Emilio García Silvero, directeur de la division Juridique et Conformité de la FIFA. « En nous associant à l’USADA, à Sport Intégrité Canada et au Comité national antidopage du Mexique, nous renforçons nos efforts de lutte contre le dopage à l’international et réaffirmons l’engagement de la FIFA en faveur d’une compétition propre et équitable. »

Les partenariats garantiront la cohérence ainsi que la qualité des prélèvements d’échantillons et de la coordination entre les différentes organisations dans les trois pays hôtes, en conformité avec le Règlement antidopage de la FIFA, le Code mondial antidopage et toutes les normes internationales applicables.

« Nous sommes ravis de nous associer à la FIFA et de soutenir les contrôles de dopage au Canada lors de la Coupe du Monde », a déclaré Jeremy Luke, directeur général de Sport Intégrité Canada. « La protection de l’intégrité sportive repose sur un effort concerté, et nous sommes fiers d’apporter notre contribution pour garantir l’intégrité du football sur la plus grande scène qui soit, ici même, chez nous. »

Le Dr Juan Manuel Herrera Navarro, son homologue chez MEX-NADO, a pour sa part indiqué : « Accompagner les efforts de la FIFA en matière de lutte contre le dopage au Mexique est une responsabilité particulière, et nous sommes fiers de contribuer à préserver l’équité de la compétition afin que la magie de la Coupe du Monde dans notre pays aille de pair avec l’intégrité du jeu sur le terrain. »

Ces accords, conclus dans une période où l’Amérique du Nord accueille un nombre sans précédent d’événements sportifs internationaux, témoignent de l’engagement de la FIFA à protéger les joueurs et à préserver l’intégrité de la compétition reine.

« Ce type de partenariat international entre des organisations partageant les mêmes valeurs est absolument essentiel pour garantir que les joueurs propres bénéficient de conditions équitables dans un cadre aussi prestigieux que celui de la Coupe du Monde 2026 », a commenté Travis T. Tygart, directeur général de l’USADA. « Nous allons accueillir les meilleurs joueurs du monde aux États-Unis à l’occasion de cette compétition et nous sommes honorés de contribuer à la mise en place d’un programme antidopage solide et transparent, auquel les joueurs et les supporters peuvent faire confiance. »