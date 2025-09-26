La FIFA sanctionne la Fédération Malaisienne de Football et sept joueurs

La Commission de Discipline de la FIFA a sanctionné la Fédération Malaisienne de Football (FAM) et sept joueurs (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui et Hector Alejandro Hevel Serrano) pour des infractions à l’article 22 du Code disciplinaire de la FIFA relatives à la contrefaçon et la falsification.

Dans le cadre de plusieurs demandes d’éligibilité transmises à la FIFA, la FAM a eu recours à des documents falsifiés afin de pouvoir aligner les joueurs susmentionnés.

Ces sept joueurs ont tous représenté la Malaisie lors du match du troisième tour des qualifications pour la Coupe d’Asie des Nations de l’AFC, Arabie saoudite 2027 disputé contre le Vietnam le 10 juin 2025. Une plainte concernant l’éligibilité de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui et Hector Alejandro Hevel Serrano pour cette rencontre a été transmise à la FIFA par la suite.

À l’issue de procédures régulières dans le cadre de laquelle la Commission de Discipline de la FIFA a analysé toutes les preuves versées au dossier, elle a décidé d’imposer les sanctions suivantes :

Une amende de CHF 350 000 à l’encontre de la FAM.

Une amende de CHF 2 000 à l’encontre de chacun des joueurs incriminés (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui et Hector Alejandro Hevel Serrano).

Une suspension de toute activité relative au football pendant une période de 12 mois, commençant à la date de notification de la décision, pour tous les joueurs susmentionnés.

En outre, le dossier concernant les conditions d’éligibilité des joueurs en équipe représentative de Malaisie a été transmis par la Commission de Discipline de la FIFA au Tribunal du Football de la FIFA pour examen.

Les termes de la décision de la Commission de Discipline de la FIFA ont été notifiés aujourd’hui à la FAM et aux joueurs concernés. En vertu des dispositions applicables du Code disciplinaire de la FIFA, ils disposent tous de dix jours pour demander les motifs de la décision, lesquels seront, le cas échéant, publiés sur le portail legal.fifa.com. Il leur est également possible d’interjeter appel auprès de la Commission de Recours de la FIFA.t de la FIFA.