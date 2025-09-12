La FIFA publie son Rapport disciplinaire et éthique 2024/2025

Les organes juridictionnels de la FIFA ont poursuivi leurs activités avec une remarquable efficacité à la suite du transfert de la division Juridique et Conformité de la FIFA à Miami en août dernier

Le nombre de dossiers instruits par la Commission de Discipline indépendante a connu une nette progression, franchissant le seuil des 3 400

La Commission d’Éthique a ouvert 156 enquêtes, ce qui illustre les efforts de la FIFA pour garantir le respect des normes et principes inscrits dans son Code d’éthique

La FIFA a publié aujourd’hui son sixième rapport annuel sur les activités de la Commission de Discipline, de la Commission de recours et de la Commission d’Éthique indépendantes, portant sur la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. La publication de ce rapport s’inscrit dans les efforts constants de la FIFA pour promouvoir la transparence dans le fonctionnement de ses organes juridictionnels.

La première partie du rapport présente des statistiques détaillées sur les plus de 3 400 dossiers reçus par la Commission de Discipline, soit une augmentation de plus de 200% par rapport à la période précédente.

Cette hausse s’explique en grande partie par les répercussions opérationnelles croissantes de la Chambre de compensation de la FIFA, qui, depuis son lancement en 2022, centralise et automatise les paiements entre clubs, notamment ceux relatifs aux rétributions de la formation. La Commission de Discipline joue un rôle central dans le respect de ces obligations financières, en sanctionnant notamment les clubs et les associations membres de la FIFA qui ne s’y conforment pas.

Les dossiers transmis à la Commission de Discipline concernent diverses infractions, notamment les violations aux règlements des compétitions, la protection des mineurs, la propriété des droits économiques de joueurs par des tiers, la manipulation de matches, le dopage ainsi que l’application des décisions rendues par le Tribunal du Football de la FIFA et par le Tribunal Arbitral du Sport.

L’édition 2024/2025 aborde également de manière approfondie les activités menées par les deux chambres de la Commission d’Éthique (chambre d’instruction et chambre de jugement), notamment les types de cas traités, la source des réclamations et les décisions rendues.

Au total, 156 enquêtes ont été ouvertes au cours de la période couverte, ce qui illustre les efforts de la Commission d’Éthique en vue d’identifier et de sanctionner tout comportement susceptible de contrevenir au Code d’éthique de la FIFA. Par son indépendance et la rigueur de ses procédures, la Commission d’éthique consolide l’engagement de la FIFA en faveur de la préservation de l’intégrité du football.

La publication de la sixième édition du rapport cadre parfaitement avec les objectifs de la FIFA visant à accroître la transparence et à maintenir les normes les plus strictes, dont ses organes juridictionnels se sont portés garants au cours des dernières années.

Le rapport est accessible ici, ainsi que sur legal.fifa.com.