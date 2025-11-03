La Commission de Recours de la FIFA confirme les sanctions à l’encontre de la Fédération Malaisienne de Football et sept joueurs

La Commission de Recours de la FIFA a rendu sa décision concernant les recours déposés par la Fédération Malaisienne de Football (FAM) et sept joueurs (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui et Hector Alejandro Hevel Serrano) à l’encontre du jugement de la Commission de Discipline de la FIFA portant sur des infractions à l’article 22 du Code disciplinaire de la FIFA relatives à la contrefaçon et la falsification.

Après avoir analysé les conclusions et organisé une audience, la Commission de Recours a décidé de rejeter les appels, confirmant dans leur intégralité les sanctions imposées à la FAM et aux sept joueurs, à savoir :

une amende de CHF 350 000 à l’encontre de la FAM ;

une amende de CHF 2 000 à l’encontre de chacun des joueurs incriminés (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui et Hector Alejandro Hevel Serrano) ;

une suspension de toute activité relative au football pendant une période de 12 mois pour tous les joueurs susmentionnés.

Les termes de la décision ont été notifiés aujourd’hui à la FAM et aux joueurs concernés. Ils disposent de dix jours pour demander les motifs de cette décision, après la notification desquelles les parties auront 21 jours pour faire appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport.