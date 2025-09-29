La Commission de Discipline de la FIFA sanctionne la Fédération Sud-Africaine de Football
La Commission de Discipline de la FIFA a sanctionné la Fédération Sud-Africaine de Football (SAFA) pour avoir aligné un joueur inéligible, Teboho Mokoena, lors du match Afrique du Sud – Lesotho disputé le 21 mars 2025 dans le cadre de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, enfreignant ainsi l’article 19 du Code disciplinaire de la FIFA et l’article 14 du Règlement de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.
Par conséquent, la Commission de Discipline de la FIFA a déclaré le match en question perdu par forfait (3-0) par l’équipe représentative d’Afrique du Sud.
La SAFA a également été condamnée à payer une amende de CHF 10 000 à la FIFA, tandis que Teboho Mokoena a reçu un avertissement.
Les termes de la décision de la Commission de Discipline de la FIFA ont été notifiés aujourd’hui aux parties. En vertu des dispositions applicables du Code disciplinaire de la FIFA, elles disposent chacune de dix jours pour demander les motifs de la décision, lesquels seront, le cas échéant, publiés sur le portail legal.fifa.com. Un appel concernant la décision relative au forfait peut encore être interjeté auprès de la Commission de Recours de la FIFA.