La Commission de Discipline de la FIFA sanctionne la Fédération Sud-Africaine de Football

Par conséquent, la Commission de Discipline de la FIFA a déclaré le match en question perdu par forfait (3-0) par l’équipe représentative d’Afrique du Sud.

La SAFA a également été condamnée à payer une amende de CHF 10 000 à la FIFA, tandis que Teboho Mokoena a reçu un avertissement.

Les termes de la décision de la Commission de Discipline de la FIFA ont été notifiés aujourd’hui aux parties. En vertu des dispositions applicables du Code disciplinaire de la FIFA, elles disposent chacune de dix jours pour demander les motifs de la décision, lesquels seront, le cas échéant, publiés sur le portail legal.fifa.com. Un appel concernant la décision relative au forfait peut encore être interjeté auprès de la Commission de Recours de la FIFA.