La FIFA lance deux nouvelles plateformes pour encourager la coopération mondiale dans le domaine de l’intégrité

La FIFA a lancé deux nouvelles plateformes numériques afin d’encourager la coopération durable dans le domaine de l’intégrité mondiale. Ces initiatives ont pour but d’améliorer les efforts en matière d’intégrité dans le football mondial, mais aussi d’inciter les différents acteurs à adopter une attitude active dans la lutte contre les problèmes d’intégrité en partageant expériences et réflexions.

La plateforme communautaire réservée aux responsables intégrité permettra ainsi dialoguer et de partager des ressources. La plateforme intégrité de la FIFA, quant à elle, sera mise à la disposition des responsables intégrité qui souhaiteraient faire part de leurs soupçons concernant des manipulations de matches et demander l’aide du département Intégrité de la FIFA dans le cadre d’une enquête.

Protéger le football de telles menaces constituent l’une des missions prioritaires de la FIFA, comme le précise le premier des Objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial ,qui rappelle que l’institution doit empêcher que « des méthodes et pratiques telles que la corruption, le dopage ou la manipulation de matches ne mettent en danger l’intégrité des matches, compétitions, joueurs, officiels et membres ou ne donnent lieu à des abus dans le football association ».

La plateforme communautaire se veut également un espace dédié au sein duquel les utilisateurs pourront partage des connaissances, discuter des difficultés qu’ils rencontrent et échanger sur les meilleures pratiques. De plus, l’outil leur offre un accès continu aux matériels et ressources pédagogiques du département Intégrité de la FIFA. Ainsi, les conseils, les modules de formation et les meilleures pratiques resteront à disposition pour encadre les actions en faveur de l’intégrité, à tous les niveaux.