La FIFA et l’université de Miami lancent un campus d’été en droit international du football

La première édition aura lieu à Miami du 23 juin au 3 juillet 2025

Le programme s’adresse aux professionnel(le)s du football qui souhaitent améliorer leur compréhension du droit international du football

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2025

La FIFA et la faculté de droit de l’université de Miami (Miami Law) lancent la première édition d’un campus estival consacré au droit international du football. Ce cursus s’adresse aux professionnel(le)s du football qui souhaitent affiner leurs connaissances en la matière et faire progresser leur carrière.

Le programme propose une expérience intense et immersive. Les personnes participantes auront ainsi la possibilité de s’instruire des dernières évolutions, règles et tendances juridiques internationales sous la houlette d’experts reconnus dans chacun des différents domaines du droit du football. Ces personnes pourront être issues d’horizons divers : juristes employés par des associations membres, avocats travaillant pour des syndicats de joueurs ou joueuses, dirigeants de clubs ou de ligues, ou même avocats spécialisés dans le droit au sein de cabinets. Le programme a été pensé pour donner à chaque participant ou participante les bases nécessaires et des connaissances plus poussées en droit du football, leur permettant d’acquérir les outils nécessaires pour relever tous les défis envisageables dans un environnement en constante évolution.

Afin de dispenser un soutien individualisé et d’initier un dialogue approfondi, le nombre d’inscription pour la première édition de ce campus sera limité à 24. Les cours auront essentiellement lieu dans le cadre de l’excellent programme Droit du divertissement, des arts et des sports dispensé par la faculté de droit de l’université de Miami, une prestigieuse institution renommée pour son expertise dans le domaine. Les personnes participantes sont donc assurées de recevoir un enseignement de qualité. Un certain nombre de cours se dérouleront également dans les bureaux de la FIFA à Miami, ce qui permettra d’interagir directement avec les membres de l’équipe de la FIFA, d’observer une application concrète de leurs enseignements et d’en apprendre davantage sur les activités juridiques de l’instance dirigeante du football mondial.

L’enseignement abordera différents sujets : introduction au droit du football, système des transferts internationaux et procédures du Tribunal Arbitral du Sport. Le campus estival consacré au droit international du football proposé par la FIFA et Miami Law se tiendra du lundi 23 juin au jeudi 3 juillet 2025.

Les apprenants et apprenantes qui rempliront les objectifs académiques se verront décerner un certificat par la FIFA et la faculté de droit de l’université de Miami en reconnaissance de leur assiduité et de leurs efforts tout au long de cette formation complète.