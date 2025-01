En raison de la situation sanitaire liée au Covid-19, la Conférence annuelle de la FIFA sur la réglementation du football s’est déroulée en ligne, les 22 et 23 juin, et a été diffusée en direct sur FIFA.com. La participation était gratuite et il n’était pas nécessaire de s’inscrire au préalable. Lors des différentes présentations, toutes dispensées en anglais, un service d’interprétation simultanée était proposé en espagnol ainsi qu’en français.