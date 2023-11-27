Le programme de contrôles approfondis pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a été mené à terme

Au total, 1 933 contrôles de dopage ont été effectués dans le cadre du programme

Des opérations de lutte contre le dopage ont été réalisées en amont et durant la compétition, afin d’en garantir l’intégrité à chaque étape

Ces opérations ont été menées en étroite collaboration avec l’Agence américaine de lutte contre le dopage, Sport Intégrité Canada et le Comité national antidopage du Mexique, ainsi qu’avec le réseau international des responsables du contrôle de dopage de la FIFA

La FIFA a mené à bien un programme de contrôles de dopage approfondis dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec un total de 1 933 contrôles effectués avant et pendant la compétition.

Une attention particulière a été accordée à la période précompétition, avec la mise en place d’une importante série de contrôles hors compétition. Ainsi, au cours des six mois précédant le coup d’envoi de l’événement, 1 250 contrôles de dopage ont été effectués par l’autorité de la FIFA en charge des contrôles, en étroite collaboration avec 14 organisations nationales antidopage et différentes confédérations.

Toutes les activités de lutte contre le dopage de la FIFA ont été menées conformément au Règlement antidopage de la FIFA et au Code mondial antidopage. Cette approche témoigne de l’engagement sans faille de la FIFA à protéger l’intégrité de la compétition en mettant en place un dispositif de contrôles rigoureux bien en amont du match d’ouverture.

Par ailleurs, au cours de l’épreuve reine masculine de la FIFA, l’instance a effectué 416 contrôles en compétition après les rencontres, ainsi que 267 contrôles hors compétition, pour un total de 1 933 contrôles.

Dans la droite ligne de la stratégie de contrôle de la FIFA, un nombre important d’échantillons de sang a été prélevé avant et pendant la Coupe du Monde. Outre les 1 250 échantillons d’urine, ce sont donc plus de 1 000 échantillons de sang qui ont été prélevés au cours de la phase pré-compétition. Durant l’événement, 237 échantillons de sang ont été recueillis. Si l’on y ajoute les 683 échantillons d’urine, le nombre total d’échantillons prélevés est supérieur à 3 100.

Tous les échantillons ont été examinés par l’Unité de gestion des passeports de l’athlète, composée d’experts indépendants, afin de détecter d’éventuels écarts pouvant indiquer l’utilisation de substances ou de méthodes permettant d’améliorer les performances. En outre, des mesures de suivi adaptées, telles que des analyses spécifiques, des prélèvements supplémentaires et un contrôle ciblé, ont été systématiquement appliquées.

Les opérations de contrôle constituaient un élément clé de la stratégie de lutte contre le dopage voulue par la FIFA dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Ces opérations ont été menées en étroite collaboration avec l’Agence américaine de lutte contre le dopage, Sport Intégrité Canada et le Comité national antidopage du Mexique, ainsi qu’avec le réseau international des responsables du contrôle de dopage de la FIFA.

Carlos Lopez, responsable Antidopage senior, a déclaré : « La Coupe du Monde de la FIFA représente ce qui se fait de mieux dans notre sport, et protéger l’intégrité de la compétition reste au cœur de la mission antidopage de la FIFA. Grâce à la coopération avec nos partenaires et experts du monde entier, nous avons mis en place un programme de contrôles complet qui reflète la volonté de la FIFA de faire en sorte que l’échelon le plus élevé du football reste propre. »