Les nouvelles innovations développées avec le partenaire technologique Lenovo brillent lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Lenovo est le partenaire technologique officiel de la FIFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

En plus d’être l’événement sportif le plus inclusif de l’histoire, cette Coupe du Monde de la FIFA™ a donné lieu à de nombreuses innovations technologiques

La caméra portative pour l’arbitre, les avatars des joueurs et l’outil d’analyse « Football AI Pro » ont considérablement enrichi la compétition

Une phase de groupes historique vient de s'achever avec succès lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, laissant place aux seizièmes de finale tant attendus.

En plus de découvrir de nouvelles équipes grâce à un format élargi inédit à 48 nations, le public a pu constater que de nombreuses innovations technologiques ont eu un apport considérable pour le beau jeu et l'expérience globale de la compétition. Développés ces dernières années en collaboration avec Lenovo, partenaire technologique officiel de la FIFA, la caméra portative pour l’arbitre, les avatars des joueurs et l’outil d’analyse « Football AI Pro » apportent au tournoi des innovations totalement inédites.

Caméra portative pour l’arbitre

Referee View is the output of a small, lightweight video camera securely worn on the main official’s head that captures the referee’s point of view during matches. It has been in use for all group stage games, recording and transmitting high-definition video and audio in real-time that have been integrated live into the broadcast as well as being used for post-match footage.

La caméra portative pour l’arbitre utilise les images d'une caméra vidéo petite et légère, solidement fixée sur la tête de l'arbitre principal, afin de capturer son point de vue exact pendant les matchs. Déployé lors de l'ensemble des rencontres de la phase de groupes, ce dispositif enregistre et transmet en temps réel un flux vidéo et audio haute définition. Ces images sont intégrées en direct aux retransmissions télévisées et réutilisées pour les résumés d'après-match.

Lenovo fournit un flux vidéo stabilisé grâce à son algorithme exclusif, capable de corriger les imperfections de l'image d'origine, en particulier les mouvements excessifs.

La caméra portative pour l’arbitre a été l'un des points forts de la phase de groupes, offrant des angles spectaculaires sur les frappes de loin, les dribbles de génie ou mettant tout simplement en valeur l'intensité de l'action sur le terrain. Les avatars des joueurs sont utilisés pour la technologie semi-automatisée avancée de détection du hors-jeu (SAOT) et son animation

L’une des innovations les plus marquantes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 est la nouvelle visualisation des hors-jeu, reposant sur des avatars de joueurs beaucoup plus réalistes. Cette évolution est le fruit d’une autre innovation développée conjointement par la FIFA et Lenovo.

En amont du tournoi, Lenovo a mis toute son expertise technologique au service de la numérisation des 1 248 joueurs participant à la compétition. La maîtrise de la logistique complexe liée à l'acheminement des scanners 3D auprès des 48 équipes a permis de créer un avatar pour chaque joueur de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Ces avatars sont utilisés exclusivement dans le cadre de la technologie semi-automatisée avancée de détection du hors-jeu (SAOT). Ils fournissent des mesures extrêmement précises des joueurs afin d’améliorer leur suivi lors de l’analyse des situations de hors-jeu, tout en établissant une nouvelle référence en matière de visualisations 3D grâce à l’intégration des caractéristiques photographiques des joueurs. Les animations sur les décisions de hors-jeu gagnent ainsi en réalisme et en lisibilité pour le public.

Ce projet inédit témoigne de l'expertise technique de Lenovo, qui a su exploiter son matériel et appliquer l'intelligence artificielle au processus de création des avatars, rendant ainsi cette technologie viable à une échelle sans précédent.

Football AI Pro Football AI Pro est un assistant d'analyse d'après-match de pointe, propulsé par de l'intelligence artificielle (IA) hybride et générative. Premier outil d'analyse footballistique de ce type pour ce cas d'usage précis, il a été développé en étroite collaboration avec Lenovo spécifiquement pour les analystes vidéo et les staffs techniques. Il se concentre sur les données analytiques et la génération de rapports à partir des données de match officielles. Il combine des agents d'IA capables de formuler des requêtes en langage naturel, des données de match structurées (événements et suivi des joueurs) ainsi que le modèle linguistique spécialisé FIFA Football Language. En y associant la vidéo et d'autres sources d'information, il fournit des analyses tactiques, des bilans de performance et des recommandations stratégiques de manière rapide, fiable et structurée.

Football AI Pro a été un autre succès retentissant. Les 48 sélections l'ont déjà utilisé pour explorer en profondeur les données de match officielles, les images des rencontres et les vidéos en 3D. À ce jour, l’outil est utilisé dans 15 langues différentes.