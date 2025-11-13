Le Secrétaire Général de la FIFA souligne l’importance de la collaboration pour l’avenir du football lors de la Conférence sur l’innovation de la FIFA

Des figures majeures du football mondial et des leaders du secteur des technologies se réunissent au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse, en marge de la toute première Conférence sur l’innovation, un événement de deux jours dédié à l’avenir du beau jeu

Mattias Grafstöm, Secrétaire Général de la FIFA : « La collaboration est essentielle et j’espère que nous pourrons atteindre de nouveaux horizons ensemble dans les années à venir. »

Le Programme d’Innovation de la FIFA est conforme aux Objectifs Stratégiques de la FIFA pour un Football Mondial 2023-2027

« La collaboration est essentielle » entre la FIFA et toutes les parties prenantes, à savoir les Associations Membres de la FIFA (AM), les arbitres, les sociétés technologiques et les instituts de recherche, pour innover et faire avancer le football, a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, lors de la première Conférence sur l’innovation de la FIFA.

Les acteurs du football mondial et du secteur des technologies se sont réunis au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse, pour une conférence de deux jours animée par Johannes Holzmüller, directeur de l’innovation de la FIFA. Les discussions ont porté sur le succès des dernières innovations technologiques, comme l’utilisation de caméras portatives pour arbitres lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et de définir les prochaines étapes à suivre.

« L’innovation a toujours été une priorité pour moi, et depuis que je suis devenu Secrétaire Général il y a un peu plus d’un an, l’une de mes premières décisions a été de créer une division Innovation, » a déclaré M. Grafström par vidéoconférence. « Je tenais toutefois à élargir le cadre pour englober toutes les innovations, car le football - souvent vu comme conservateur - a pourtant fait un vrai pas vers la technologie au cours des dernières années. Chacun d’entre vous a l’occasion d’apporter sa contribution et de prendre part à cette évolution. »

Il a ajouté : « Bien entendu, la collaboration est essentielle. Voilà pourquoi la FIFA est présente à vos côtés : pour vous offrir cet espace d’échange et, avec un peu de chance, avancer ensemble vers de nouvelles perspectives dans les prochaines années. »

Johannes Holzmüller a réitéré l’importance de la collaboration dans son discours lors de la conférence.

« L’innovation est un effort collectif, c’est pourquoi elle est essentielle », a déclaré le directeur de l’innovation. « La FIFA ne peut pas avancer seule. Elle doit travailler main dans la main avec les associations membres, les confédérations, les ligues, les entreprises privées, les instituts de recherche, les centres de test et bien d’autres acteurs pour véritablement faire émerger des innovations au service de notre sport. »

Conférence sur l’Innovation de la FIFA 03:09

Lancé en 2024, le Programme d’innovation de la FIFA s’aligne sur les Objectifs Stratégiques 2023-2027 pour un Football Mondial, qui visent à mettre la technologie au service de tous les aspects du football.

Lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, plusieurs prestataires sélectionnés via le Portail d’innovation de la FIFA ont testé avec succès des technologies d’implication des supporters, notamment des plateformes numériques immersives et des outils d’interaction en temps réel. De plus, les arbitres ont été secondés sur le terrain par une technologie avancée de détection semi-automatique des hors-jeu, tandis que la collecte automatisée des données, pilotée par l’intelligence artificielle, permettra la transmission des données en temps réel plus efficacement et à moindre coût aux parties prenantes, notamment les équipes participantes et les partenaires médias.

Conférence sur l’Innovation de la FIFA Previous 01 / 12 General view during the FIFA Innovation Conference at the Home of FIFA 02 / 12 General view during the FIFA Innovation Conference at the Home of FIFA 03 / 12 General view during the FIFA Innovation Conference at the Home of FIFA 04 / 12 Chairman of the FIFA Referees Committee Pierluigi Collina speaks at the FIFA Innovation Conference 05 / 12 Participants arrive for the FIFA Innovation Conference at the Home of FIFA 06 / 12 FIFA Director of Innovation Johannes Holzmüller speaks at the FIFA Innovation Conference 07 / 12 Participants listen to a video message from FIFA President Gianni Infantino 08 / 12 General view during the FIFA Innovation Conference at the Home of FIFA 09 / 12 Participants listen to a video message from FIFA Secretary General Mattias Grafström 10 / 12 Chairman of the FIFA Referees Committee Pierluigi Collina, FIFA Director of Innovation Johannes Holzmüller, Director of Sports Data at Kynisca Raul Pelaez and moderator Sam Robertson during a panel discussion 11 / 12 General view during the FIFA Innovation Conference at the Home of FIFA 12 / 12 General view during the FIFA Innovation Conference at the Home of FIFA Next

Les délégués à la conférence, présents en personne et à distance, ont reçu des commentaires sur ces innovations et ont pu découvrir le système du Football Video Support (FVS), utilisé lors des récentes compétitions de jeunes de la FIFA ainsi que dans plusieurs compétitions nationales organisées par les AM de la FIFA.

Le FVS est un système de rediffusion vidéo plus rentable que le VAR, qui nécessite des ressources technologiques, logistiques et humaines qui sont au-dessus des moyens de certaines AM. Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, est intervenu lors de la Conférence et a mis en avant la manière dont les innovations telles que le FVS et le VAR permettent d’améliorer l’équité et la transparence du football.

Assistance vidéo à l'arbitrage 01:34

« Le résultat d’un match ne peut pas être faussé par une erreur d’arbitrage, même prise de bonne foi. Les différentes innovations technologiques ont rendu service au football, car elles permettent d’éviter des erreurs majeures. Elles représentent donc un progrès considérable et vraiment bénéfique », a-t-il ajouté, en rappelant que la décision finale resterait toujours entre les mains des arbitres, et non de la technologie.

« Il ne faut pas perdre de vue que cet outil sert avant tout à accompagner l’humain dans son travail, et que, in fine, c’est bien lui qui doit avoir le dernier mot. »

Johannes Holzmüller a insisté sur ce point, affirmant : « Tous les outils restent centrés sur l’humain. Cela signifie que nous cherchons à comprendre comment contribuer à améliorer l’expérience football pour les gens, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. »

Outre le FVS, l’utilisation d’images diffusées pour le suivi des joueurs et la standardisation des terrains et de l’éclairage ont également été abordées, la FIFA cherchant à harmoniser l’utilisation de la technologie au sein des 211 AM.

« L’un de nos principaux défis est de rendre la technologie ou l’innovation accessible au plus grand nombre », a conclu ainsi le directeur de l’innovation de la FIFA. « Autrement dit, tout ce qu’on met en place dans le football est non seulement mis à la disposition des clubs d’élite – je parle là des ligues, des clubs et des collectivités qui disposent de budgets importants – mais aussi des clubs et des ligues plus modestes ou ayant des budgets plus restreints, afin que tout le monde puisse bénéficier de ces outils d’accompagnement. »