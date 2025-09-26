La FIFA organise une série de matches amicaux historique aux Émirats arabes unis

L’équipe de réfugiées afghanes, les Émirats arabes unis, la Libye et le Tchad participeront à la compétition féminine amicale FIFA Unites

Cet événement inédit aura lieu entre le 23 et le 29 octobre prochains sous la forme d’un mini-championnat

L’équipe de réfugiées afghanes s’apprête à faire ses premiers pas sur la scène internationale

Dans le cadre de son engagement à rendre le football accessible à toutes et tous, la FIFA organise la compétition féminine amicale FIFA Unites. Quatre équipes participeront à cet événement historique, qui se tiendra à Dubaï (Émirats arabes unis) entre le jeudi 23 et le mercredi 29 octobre prochains.

Cette initiative illustre l’engagement de la FIFA à préserver et promouvoir le droit de toutes les femmes et filles à pratiquer le football, croire à une carrière sportive et s’épanouir grâce au ballon rond.

L’équipe de réfugiées afghanes effectuera à cette occasion ses premiers pas dans une compétition internationale. Elle affrontera les équipes nationales des Émirats arabes unis, de la Libye et du Tchad. Les joueuses émiraties – conduites par l’expérimentée technicienne néerlandaise Vera Pauw – tenteront de poursuivre sur la lancée de leurs récents progrès, tandis que les Libyennes et les Tchadiennes espèrent faire leur entrée au Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola.

« Faire en sorte que toutes les femmes puissent pratiquer le football est l’une des priorités de la FIFA, mais aussi un objectif clé pour l’avenir de notre sport », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA.

« Nous avons pleinement conscience des retombées que peuvent avoir ces rencontres, pour les joueuses mais aussi pour le public. Ces matches vont bien au-delà d’une simple compétition : ils symbolisent l’espoir et le progrès social pour toutes les femmes de la planète. Je voudrais en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui contribuent à cette initiative, notamment la Fédération de Football des Émirats arabes unis. Cet événement historique placera les joueuses sous le feu des projecteurs internationaux. »