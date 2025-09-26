Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

mercredi 24 septembre 2025, 10:30
Droits de l'Homme

La FIFA organise une série de matches amicaux historique aux Émirats arabes unis

  • L’équipe de réfugiées afghanes, les Émirats arabes unis, la Libye et le Tchad participeront à la compétition féminine amicale FIFA Unites

  • Cet événement inédit aura lieu entre le 23 et le 29 octobre prochains sous la forme d’un mini-championnat

  • L’équipe de réfugiées afghanes s’apprête à faire ses premiers pas sur la scène internationale

Dans le cadre de son engagement à rendre le football accessible à toutes et tous, la FIFA organise la compétition féminine amicale FIFA Unites. Quatre équipes participeront à cet événement historique, qui se tiendra à Dubaï (Émirats arabes unis) entre le jeudi 23 et le mercredi 29 octobre prochains.

Cette initiative illustre l’engagement de la FIFA à préserver et promouvoir le droit de toutes les femmes et filles à pratiquer le football, croire à une carrière sportive et s’épanouir grâce au ballon rond.

SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 28: The Afghan Women's Refugee Team Talent ID Camp at Blacktown International Sportspark on July 28, 2025 in Sydney, Australia. (Photo by FIFA)
DROITS DE L'HOMME
L’équipe féminine de réfugiées afghanes entame son aventure avec une première phase de détection des talents à Sydney

L’équipe de réfugiées afghanes effectuera à cette occasion ses premiers pas dans une compétition internationale. Elle affrontera les équipes nationales des Émirats arabes unis, de la Libye et du Tchad. Les joueuses émiraties – conduites par l’expérimentée technicienne néerlandaise Vera Pauw – tenteront de poursuivre sur la lancée de leurs récents progrès, tandis que les Libyennes et les Tchadiennes espèrent faire leur entrée au Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola.

« Faire en sorte que toutes les femmes puissent pratiquer le football est l’une des priorités de la FIFA, mais aussi un objectif clé pour l’avenir de notre sport », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA.

« Nous avons pleinement conscience des retombées que peuvent avoir ces rencontres, pour les joueuses mais aussi pour le public. Ces matches vont bien au-delà d’une simple compétition : ils symbolisent l’espoir et le progrès social pour toutes les femmes de la planète. Je voudrais en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui contribuent à cette initiative, notamment la Fédération de Football des Émirats arabes unis. Cet événement historique placera les joueuses sous le feu des projecteurs internationaux. »

La compétition – qui se tiendra pendant une fenêtre de type II du calendrier international des matches pour le football féminin – prendra la forme d’un mini-championnat dans lequel chaque équipe disputera trois matches. Celle qui comptera le plus de points sera déclarée vainqueure. Toutes les rencontres seront diffusées en direct sur FIFA+ dans le monde entier.

