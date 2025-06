La prévention au centre des débats entre la FIFA, le conseil des sports de l’Union africaine et la CAF

Un webinaire sur les protocoles de prévention en faveur des enfants pendant les compétitions a récemment été organisé

Environ 55 représentants issus des trois institutions ont participé à l’événement

Ces échanges s’inscrivent dans le cadre d’une démarche volontariste favorisant un environnement sportif plus sûr en Afrique

La FIFA, le conseil des sports de l’Union africaine (AUSC) et la CAF ont récemment organisé un webinaire conjoint sur les protocoles de prévention en faveur des enfants pendant les compétitions. Cette session s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour sécuriser les environnements sportifs sur le continent africain et partager les meilleures pratiques au niveau international.

Ces dernières années, la FIFA a élaboré un protocole complet afin d’améliorer les mécanismes de prévention et d’intervention. Cette initiative vise à atténuer les risques lors des compétitions. L’instance dirigeante du football mondial a ainsi eu le plaisir d’accueillir des participants venus de toute la communauté sportive en Afrique. Toutes ces personnes sont impliquées dans la mise en place d’environnements plus sûrs, inclusifs et respectueux, notamment pour les enfants, les jeunes et les autres individus vulnérables.

Le premier objectif de ce webinaire était de donner l’occasion aux représentants de la FIFA de partager leur expertise, afin de permettre à l’AUSC de définir et d’adapter l'approche de la prévention en fonction du contexte local. De son côté, la CAF a présenté plusieurs exemples pratiques pour illustrer la façon dont les protocoles de prévention sont appliqués dans ses compétitions.

La session a réuni environ 55 personnes, dont des membres de la commission technique de l’AUSC pour les Jeux africains, en charge de l’organisation et de la gestion des compétitions continentales.

Cette commission comprend des représentants des ministères en charge des sports, de mouvements sportifs nationaux et régionaux, d’organisations issues de la société civile, d’universités et d’établissements scolaires ou encore d’institutions académiques. L’ordre du jour portait sur différents sujets : l’importance d’établir des procédures de prévention claires pendant les compétitions, les principaux domaines à prendre en compte dans l’élaboration de mesures de prévention lors de compétitions sportives, ainsi que la nécessité d’adapter les cadres de prévention au contexte local et régional.