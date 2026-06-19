Les supporters présents à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’initient à la réanimation cardio-pulmonaire

Les FIFA Fan Festivals™ proposent aux visiteurs d’apprendre les gestes qui sauvent en cas d’arrêt cardiaque

Cette initiative est menée dans le cadre d’une campagne conjointe de la FIFA et de l’American Heart Association

Elle vise à montrer le rôle que peut jouer le football pour sensibiliser aux questions de santé

Les supporters présents à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont l’occasion de s’initier à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) dans le cadre d’une initiative mise en place afin d’utiliser la portée du plus grand événement sportif de l’histoire pour sensibiliser le plus grand nombre aux questions de santé.

Aux États-Unis, ce sont plus de 350 000 personnes chaque année qui sont victimes d’arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Or, leurs chances de survie peuvent augmenter considérablement si une RCP – intervention d’urgence aussi simple que vitale – peut-être pratiquée immédiatement.

La sous-division Médical de la FIFA et l’American Heart Association (AHA) ont donc décidé d’unir leurs forces durant la Coupe du Monde 2026 pour permettre aux supporters d’apprendre à identifier les arrêts cardiaques, de s’initier à la RCP par compression thoracique et de comprendre en quoi une intervention immédiate peut contribuer à sauver des vies.

L’unité mobile de RCP de l’AHA, nommée « Nation of Lifesavers » (Nation de sauveteurs), est ainsi présente sur les sites du FIFA Fan Festival™ d’Atlanta, de Dallas et de Philadelphie, qui accueilleront des milliers de supporters et supportrices du monde entier à l’occasion des festivités organisées pendant la compétition. Cette unité était également présente sur la Fan Zone de New York – New Jersey, dans le Bronx.

Les supporters de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ deviennent des sauveteurs en apprenant les gestes de premiers secours 03:00

« Si nous arrivons à faire prendre conscience aux gens que la réanimation cardio-pulmonaire est une intervention extrêmement simple, alors ils se sentiront capables de la pratiquer pour le reste de leur vie et ils n’hésiteront pas à intervenir chaque fois que cela sera nécessaire », a déclaré le Dr Andrew Massey, directeur médical de la FIFA, présent au FIFA Fan Festival de Dallas.

« Ils verront à quel point c’est facile et ils en parleront tout naturellement autour d’eux, avec leurs voisins, leurs amis ou leur famille. À travers ce genre d’initiative, les individus n’apprennent pas seulement à pratiquer une RCP sans défibrillateur, ils contribuent aussi à sensibiliser leur entourage. »

Le Dr Massey a expliqué que le football est une plateforme idéale pour faire passer le message, en particulier à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA™, qui mobilise plus de six milliards de personnes à travers la planète.

« Ça permet d’atteindre un public beaucoup plus vaste et, espérons-le, d’avoir une influence positive sur la santé des gens, pour qu’ils puissent eux aussi profiter de la compétition », a-t-il déclaré. « Tous les enfants rêvent de devenir footballeurs. Chaque enfant a des idoles qui disputent cette compétition. C’est magnifique de mettre à profit le pouvoir du football pour contribuer à promouvoir de belles initiatives, telles que la sensibilisation à la RCP, qui aident à créer un monde plus sain, plus sûr. Elles permettent aussi de rendre la pratique du football plus agréable et plus sûre. »

La première campagne de la FIFA pour la promotion de la santé cardiaque remonte à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™, lorsque l’instance s’était associée à l’organisation à but non lucratif australienne Heartbeat of Football. Les supporters présents au Fan Festival de Sydney/Gadigal avaient ainsi pu faire contrôler gratuitement leur glycémie, leur pression artérielle et leur taux de cholestérol, et recevoir les résultats sur place. Ils avaient également la possibilité de suivre une formation aux premiers secours en cas de malaise cardiaque. Par ailleurs, plusieurs confédérations et associations membres ont elles aussi mené de remarquables campagnes de sensibilisation à la RCP afin de faire prendre conscience de l’importance de cette technique partout dans le monde.

La FIFA a lancé en 2025 l’initiative « Heart Heroes United » avec une vidéo visant à informer les jeunes sur la marche à suivre lorsqu’ils sont témoins d’un arrêt cardiaque. Elle a également mis en place un programme de sensibilisation à la santé cardiaque auprès de l’ensemble de ses 211 associations membres. De plus, le partenariat entre la FIFA et l’American Heart Association est également déployé au mini-terrain FIFA Arena installé à Central Park afin de faire passer le message auprès des quelque 5 000 enfants qui devraient profiter de cette structure.

« Plus nous parvenons à rassembler de personnes autour d’actions de sensibilisation à la santé, notamment en matière de réanimation cardio-pulmonaire, mieux ce sera », a affirmé le Dr Massey. « Espérons que cela incitera de plus en plus de gens à s’investir dans le secteur de la santé, à contribuer à faire adopter des habitudes de vie plus saines grâce au football et à s’initier à la réanimation cardio-pulmonaire par compression thoracique. »

Nancy Brown, directrice générale de l’American Heart Association, a remercié la FIFA pour ce partenariat et pour la formidable plateforme offerte.

« Nous avons pu constater par le passé la résonance extraordinaire de partenariats avec des organisations telles que la FIFA. C’est génial de pouvoir compter sur une telle plateforme pour sensibiliser et proposer des formations à la réanimation cardio-pulmonaire par compression thoracique », a-t-elle déclaré. « Nous avons formé des dizaines de milliers de personnes à ce geste qui permet de sauver des vies, et c’est pourquoi nous sommes si fiers de notre partenariat avec la FIFA. »

Cette nouveauté du FIFA Fan Festival s’inscrit dans la démarche continue de la sous-division Médical de la FIFA visant à créer un héritage durable en matière de santé et de bien-être grâce aux compétitions de la FIFA, afin d’étendre les retombées de celles-ci aux communautés du monde entier.