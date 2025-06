Massey : "Il faut réduire le nombre de blessures à la tête"

Le magazine de la FIFA braque également ses projecteurs sur deux joueurs qui ont subi des chocs spectaculaires : Petr Cech, l’ancien gardien de but de l’équipe de République tchèque et d’Arsenal, et Christoph Kramer, dont la sortie en finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ avait suscité de vives émotions.

Massey reviendra pour nous sur son expérience aux côtés de Jürgen Klopp et ses projets au sein de l’instance dirigeante du football mondial, notamment en ce qui concerne la gestion de la pandémie de Covid-19, des commotions cérébrales et de la santé mentale.

"La question des commotions cérébrales s’est déjà posée par le passé, mais nous n’avions pas conscience de la gravité de ces situations. Si on parlait de dommages cérébraux au lieu de commotions, je pense que les gens prendraient ce sujet beaucoup plus au sérieux," explique-t-il. "Mon travail au sein de la FIFA consiste donc à mettre en avant l’importance et la gravité de ces dommages cérébraux, consécutifs à des commotions, car nous devons absolument réduire leur nombre et améliorer la façon dont nous prenons en charge ceux qui en sont victimes."