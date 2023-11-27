Historique : premier match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ avec une équipe médicale entièrement féminine

Le match Allemagne-Curaçao est le premier à aligner une équipe médicale entièrement féminine

Le Dr Andrew Massey, directeur médical de la FIFA, salue un « exemple fantastique »

Il espère que cela incitera davantage de femmes à accéder à des postes à responsabilité dans le domaine médical du football

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ entre l'Allemagne et Curaçao est entré dans l'histoire à plus d'un titre. En plus d'être le tout premier match de l'équipe caribéenne dans cette compétition, il a également été le premier à aligner une équipe médicale entièrement féminine.

L'équipe médicale présente sur le terrain, composée du Dr Emma Lunan, médecin du match FIFA, du Dr Suzanne Huurman, médecin de l'équipe de Curaçao, du Dr Silja Schwarz, médecin de l'équipe d'Allemagne, du Dr Carrie Bakunas, médecin urgentiste, et du Dr Kerry Peek, chargée de repérer les blessures, a marqué l'histoire à Houston le 14 juin.

Le Dr Andrew Massey, directeur médical de la FIFA, a déclaré espérer que cela inciterait davantage de femmes à accéder à des postes à responsabilité dans le domaine médical du football.

« Quelle fabuleuse coïncidence ! La mission de la FIFA est d'établir des normes en matière de soins cliniques et de gouvernance, de bâtir une communauté mondiale de médecine du football, de mener et de faciliter des recherches et une formation à fort impact, et de promouvoir l'équité et la diversité dans l'accès aux connaissances en médecine du football », a-t-il déclaré.

« C'est un exemple fantastique d'excellents cliniciens prodiguant des soins de pointe. Nous devons absolument continuer à promouvoir cette approche et encourager davantage de femmes à accéder à des postes de direction médicale dans le domaine de la médecine du football. »

Le Dr Emma Lunan a ajouté : « C'est un privilège pour moi de travailler à la FIFA sur une scène aussi prestigieuse que la Coupe du Monde. Partager cette expérience avec d'autres femmes qui ont si brillamment progressé dans leur carrière est un véritable bonheur.