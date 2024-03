Les FIFA Series 2024™, une occasion en or de progresser pour la Bolivie

La Bolivie sera opposée au pays hôte pour son premier match des FIFA Series Algérie™ , qui aura lieu ce 22 mars à Alger

Trois jours plus tard, la Verde affrontera Andorre à Annaba

Deux figures clés de la sélection reviennent sur le rôle de ces matches amicaux intercontinentaux pour l’équipe de Bolivie.

Antonio Carlos Zago, l’entraîneur brésilien de la Verde, mesure l’importance des deux confrontations qui opposeront ses joueurs aux hôtes algériens puis à Andorre dans le cadre de la phase pilote des FIFA Series 2024™.

"C’est essentiel de disputer des matches internationaux. Le championnat bolivien n’est pas très relevé, donc c’est extrêmement important pour nos clubs de participer à la Copa Libertadores, à la Copa Sudamericana ou d’avoir des joueurs qui disputent des matches avec la sélection", a précisé Zago au micro de la FIFA.

"On cherche à développer le football bolivien, donc le fait d’affronter des équipes d’Afrique et d’Europe ici en Algérie est une excellente opportunité pour nous. C’est essentiel pour préparer la Copa América 2024 et les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026", a ajouté le technicien de 55 ans.

La Bolivie occupe la neuvième place (sur dix) du groupe de qualification unique de la CONMEBOL, dont les six premiers sont directement qualifiés pour la Coupe du Monde. Depuis l’arrivée de Zago en octobre dernier, la Verde a remporté sa première victoire dans les éliminatoires et ne pointe qu’à deux petites longueur du Paraguay, qui occupe actuellement la septième place synonyme d’accès aux barrages intercontinentaux.

"L’objectif premier, c’est que le peuple bolivien puisse rêver d’une qualification pour la Coupe du Monde. Le deuxième objectif, c’est de se qualifier. On travaille dur pour ça. Cela fait 30 ans que la Bolivie ne s’est plus qualifiée pour la Coupe du Monde. On espère être là pour la prochaine édition", a rappelé l’ancien international brésilien.

En Algérie, le groupe emmené par Zago affiche une moyenne d’âge de 26,44 ans et compte huit joueurs de moins de 23 ans, dont six ont pris part au tournoi pré-olympique de la CONMEBOL. L’objectif est donc clair. "Je souhaite avant tout permettre aux jeunes de progresser. Ils ont été très bons lors du tournoi pré-olympique."

Zago ne cache pas non plus son enthousiasme face au lancement des FIFA Series. "Cette volonté de rapprocher les continents est une super initiative de la part de la FIFA", s’est félicité l’ancien défenseur passé notamment par le Brésil, l’Espagne, le Japon et la Turquie durant ses 16 années de carrière.

"Les joueurs et l’encadrement sont ultra motivés. On va tout donner pour disputer d’autres matches des FIFA Series à l’avenir. C’est important pour le football bolivien et on espère que d’autres opportunités se présenteront."

Viscarra : "L’occasion d’apprendre énormément"

Titulaire dans les cages de la Bolivie durant les éliminatoires pour la Coupe du Monde, Guillermo Viscarra revient lui aussi sur la participation de son équipe aux FIFA Series. « On est très heureux de participer à cette première édition. On espère que les spectateurs présents au stade et que toutes les personnes qui suivront les matches à la télé prendront du plaisir à nous voir jouer », a déclaré le portier de 31 ans.

Le gardien de The Strongest, l’un des clubs les plus importants de Bolivie, évoque les objectifs de la Verde. "Le but, c’est de préparer la Copa América et la suite des éliminatoires. Mais s’agissant de matches organisés par la FIFA, on se dit aussi qu’on doit montrer ce dont on est capable. Pour nous, c’est important d’engranger des résultats positifs et de la confiance".

Comme le rappelle Viscarra, "cela faisait longtemps que la Bolivie n’était pas venue en Afrique". Il estime également qu’affronter des équipes d’autres continents permettra "d’apprendre énormément".

"C’est une nouvelle expérience, et on va essayer d’en tirer le maximum. On va voir ce qui nous attend et ça va nous permettre de se jauger", a expliqué l’intéressé, passé brièvement par le championnat israélien en 2018.

Selon lui, les FIFA Series seront "très bénéfiques" pour le développement du football et il savoure chaque seconde. "Les matches amicaux organisés par la FIFA sont différents des autres. Les conditions ne sont pas les mêmes, on a l’impression de se préparer pour un match officiel, et c’est d’ailleurs comme ça qu’on le vit nous, les joueurs. On sait que le monde entier va nous regarder."