La Croatie gagne la loterie et écarte la Tunisie

Une seule rencontre était au programme de cette troisième journée des FIFA Series 2024™, et c'est au Caire que s'est déroulé cette rencontre entre la Tunisie et la Croatie, qui s'est jouée en faveur de l' Équipe au damier aux tirs au but à l'issue d'un match nul et vierge.

🥁 Résultat

Les Aigles de Carthage alignaient un onze de départ largement remanié par rapport à l'effectif de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF et ont souffert face à la maitrise des Croates qui ont largement monopolisé le ballon et se sont procuré le plus occasions, même si les Tunisiens ont cru ouvrir le score à la demi-heure de jeu avant que le but de la tête de Hamza Al-Jalasi ne soit invalidé par la VAR. C'est finalement aux tirs au but que s'est joué le sort de la rencontre, et ce sont les Croates qui se sont montrés les plus habiles, validant ainsi leur ticket pour finale où les finalistes de Russie 2018 et demi-finalistes de Qatar 2022 affronteront l'Egypte ce mardi 26 mars.