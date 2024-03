Le championnat argentin de futsal boosté par FIFA Forward

La FIFA soutient la Liga Nacional de Futsal depuis son lancement en 2018

Le championnat offre un cadre national au futsal argentin, augmentant la compétitivité et élargissant le vivier de joueurs

Championne du monde en 2016, vice-championne en 2021 et qualifiée pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™, l’Argentine continue à investir dans le développement de cette discipline

Le titre mondial remporté en 2016 a davantage représenté un point de départ qu’une consécration pour la Fédération Argentine de Football (AFA), qui a décidé de s’appuyer sur ce succès pour développer encore davantage le futsal.

Le premier défi consistait à étendre la pratique de la discipline au-delà de Buenos Aires, fief du futsal argentin, pour en faire un sport national et cueillir les fruits de cette expansion, à savoir : des clubs mieux structurés ainsi qu’une augmentation du nombre de joueurs et donc, à terme, un vivier plus large pour l’équipe nationale.

La Liga Nacional de Futsal Argentina (LNFA) a donc vu le jour en 2018 afin d’intégrer les clubs n’appartenant pas au grand Buenos Aires (et affiliés au Consejo Federal) à une division dépendant de l’AFA. Imaginé par Diego Giustozzi, le sélectionneur ayant mené l’Albiceleste au titre mondial, ce championnat a également bénéficié du soutien sans faille de Claudio Tapia, président de l’AFA. Le coup de pouce final a été apporté par la FIFA, qui a favorisé le lancement du championnat à travers son programme Forward.

Les aides logistiques et financières reçues grâce à Forward ont permis d’accompagner le championnat tout au long de ses cinq premières éditions. Le deux premières ont pu compter sur les fonds destinés à financer les coûts opérationnels tandis que les trois dernières (2021, 2022 et 2023) ont profité d’un projet Forward, lequel a pris fin avec le sacre de Barracas Central en mars 2023. La saison 2020 a quant à elle été annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

Responsable de développement régional de la FIFA pour les Amériques, Sergio Palacios a suivi toutes les étapes du développement de la LNFA : "Nous sommes fiers de soutenir l’AFA depuis 2018 dans la création de cette compétition. Le taux de participation a augmenté dans toutes les régions et le futsal est plus présent que jamais dans l’ensemble du pays. C’est un modèle à suivre en terme de développement continu". Palacios a également précisé que le format a été repris pour le futsal féminin avec le lancement de la Copa Federal Femenina.

Le président de la commission du futsal de l’AFA, Jonathan Sanzi, tire lui aussi un bilan positif. "On constate un développement rapide dans tout le pays. On a remarqué une forte progression des équipes qui ne sont pas issues de la capitale depuis la première édition du championnat. On voit aussi que les joueurs sont mieux entraînés et que les entraîneurs sont de plus en plus compétents. Il y a encore un écart avec les équipes de Buenos Aires, qui sont quasiment professionnelles, mais il ne cesse de se réduire."

Phase / Edition 2018 2023 Phase provinciale 27 championnats 47 championnats 138 équipes 667 équipes Phase régionale 5 régions 9 régions Phase nationale 12 équipes 16 équipes

Preuve du développement du championnat, la phase finale de la compétition implique 16 équipes depuis 2022, contre 12 pour les trois premières saisons. Lors de la dernière édition, neuf équipes affiliées au Consejo Federal se sont sorties des phases régionales et provinciales. Elles représentaient les provinces de San Luis, Santa Fé, Chaco, Santiago del Estero, Río Negro, Córdoba et Tierra del Fuego, l’une des régions les plus méridionales du monde.

"L’aide de la FIFA a été cruciale", a affirmé Sanzi. "L’Argentine est un grand pays et ce n’est pas évident de réunir les clubs pour leur permettre de disputer un tel championnat de première division. Désormais, les clubs qui n’appartiennent pas à la mégalopole du grand Buenos Aires aussi se sentent professionnels. Ils jouent devant 5 000 spectateurs et leurs matches sont diffusés partout dans le pays, sur une chaîne nationale et sur la chaîne YouTube de l’AFA."

Rivaliser avec les plus grandes sélections

Adjoint de Giustozzi en 2016 et sélectionneur national depuis qu’il lui a succédé en 2018, Matías Lucuix est le premier à se réjouir du développement de la Liga Nacional de Futsal. Vice-champion du monde en 2021, Lucuix suit de près l’évolution d’une compétition indispensable à la bonne santé du futsal argentin.

"Il faut d’abord rappeler que c’est la seule compétition nationale", a précisé le technicien de 38 ans, qui avait assisté en direct au titre de Barracas Central, arraché à l’issue d’une victoire aux tirs au but face à Boca Juniors. "Elle permet d’emmener le futsal dans une nouvelle dimension et ça pousse les clubs qui souhaitent disputer ce championnat à investir et se développer."

"C’est aussi l’occasion pour la sélection nationale de suivre beaucoup plus de joueurs. Vu la taille du pays, c’est compliqué d’aller dans tous les endroits où le futsal est pratiqué. C’est la raison pour laquelle, lors de la phase finale, j’ai surtout suivi les équipes qui ne venaient pas de Buenos Aires. J’ai échangé avec les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, ce qui a permis de recueillir des informations importantes pour nous."

Lucuix est déjà focalisé sur la prochaine Coupe du Monde, en Ouzbékistan, où l’Argentine figurera parmi les principaux favoris. "Ce sera dur, mais on sait ce qu’on doit faire. L’objectif reste le même : disputer sept matches et aller au bout."

La LNFA est là pour rester. La FIFA nous a beaucoup aidés, et si nous ne le faisons pas maintenant, tout ce que nous avons fait sera perdu, et cela n'aurait aucun sens Jonathan Sanzi Le président de la commission du futsal de l’AFA

Lucuix est également revenu sur l’importance de la LNFA : "C’est essentiel de faire du futsal en enjeu national afin que les places fortes du futsal mondial puissent aller piocher des joueurs aux quatre coins de leur pays. En Argentine, tous les internationaux viennent de la province de Buenos Aires. C’est à nous de continuer à grandir et à développer notre championnat. Et on ne doit pas se contenter d’un championnat senior : on rêve de mettre en place un championnat national de jeunes aussi."

"J’en ai parlé avec les dirigeants des clubs des provinces autres que celle de Buenos Aires : le championnat a un bel avenir devant lui", a convenu Sanzi. "La FIFA nous a beaucoup aidés, et si on ne capitalise pas là-dessus, tout ce qui a été fait jusque-là sera perdu. Ça n’aurait pas de sens. Les personnes impliquées dans le futsal savaient ce que cette compétition pouvait apporter. Mais encore fallait-il convaincre les clubs, les ligues et les provinces de l’ensemble du pays."