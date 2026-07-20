Classements
Irak
Classement Masculin actuel
Fenêtre internationale terminée
CL
Équipe
Points
Dernière mise à jour officielle :20 juillet 2026
Prochaine mise à jour officielle :07 octobre 2026 (69 Jours)
Historique Classement Masculin
Records
63e
Classement actuel
39e
Meilleur classement
139e
Classement le plus bas
80e
Classement moyen
31
Meilleure progression
36
Pire recul
Calendrier
No data to show
Résumé année après année
Meilleur classement
Moins bonne progression
Meilleure progression
Pire recul
Détails pour Fédération Irakienne de Football
Qui est le président ? Où se trouve le Siège ? Et quel est le nom de l'actuel sélectionneur?
PROCÉDURES CLASSEMENT
Procédure de calcul du classement