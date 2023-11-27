Après une longue période de test et d’analyse pour trouver le meilleur modèle de calcul du Classement mondial FIFA/Coca-Cola, le Conseil de la FIFA a validé une nouvelle méthode, entrée en application au mois d’août 2018.

La FIFA a baptisé cette nouvelle version "SUM". Le précédent Classement mondial se basait sur une moyenne, établie sur une certaine période de temps. Le nouveau système procède par addition/soustraction sur un total de points, en fonction des matches gagnés ou perdus.

Les points ajoutés ou soustraits sont en partie définis par la force relative des deux adversaires. Le modèle prend donc en compte la logique qui voudrait qu’une équipe mieux classée obtienne de meilleurs résultats face à un adversaire qui occupe une position inférieure au classement.