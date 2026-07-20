Classements
Honduras
Classement Masculin actuel
Fenêtre internationale terminée
CL
Équipe
Points
Dernière mise à jour officielle :20 juillet 2026
Prochaine mise à jour officielle :07 octobre 2026 (69 Jours)
Historique Classement Masculin
Records
66e
Classement actuel
20e
Meilleur classement
101e
Classement le plus bas
57e
Classement moyen
26
Meilleure progression
43
Pire recul
Calendrier
No data to show
Résumé année après année
Meilleur classement
Moins bonne progression
Meilleure progression
Pire recul
Détails pour Fédération Hondurienne de Football
Qui est le président ? Où se trouve le Siège ? Et quel est le nom de l'actuel sélectionneur?
PROCÉDURES CLASSEMENT
Procédure de calcul du classement