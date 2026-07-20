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Classement Masculin actuel

Fenêtre internationale terminée
CL
Équipe
Points
Dernière mise à jour officielle :20 juillet 2026
Prochaine mise à jour officielle :07 octobre 2026 (69 Jours)
Classement Masculin complet
Historique Classement Masculin
Records
84e
Classement actuel
30e
Meilleur classement
125e
Classement le plus bas
81e
Classement moyen
46
Meilleure progression
26
Pire recul
Calendrier
No data to show
Résumé année après année
Meilleur classement
Moins bonne progression
Meilleure progression
Pire recul
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PROCÉDURES CLASSEMENT
Procédure de calcul du classement
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 10: Kylian Mbappe of France controls the ball against Jude Bellingham of England during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between England and France at Al Bayt Stadium on December 10, 2022 in Al Khor, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
Procédure de calcul du Classement mondial Masculin FIFA/Coca-Cola

Après une longue période de test et d’analyse pour trouver le meilleur modèle de calcul du Classement mondial FIFA/Coca-Cola, le Conseil de la FIFA a validé une nouvelle méthode, entrée en application au mois d’août 2018.

Procédure de calcul du Classement mondial Masculin FIFA/Coca-Cola
BRISBANE, AUSTRALIA - AUGUST 19: Magdalena Eriksson of Sweden and Sam Kerr of Australia compete for the ball during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Third Place Match match between Sweden and Australia at Brisbane Stadium on August 19, 2023 in Brisbane / Meaanjin, Australia. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
Procédure de calcul du Classement mondial Féminin FIFA/Coca-Cola

Le Classement mondial féminin de la FIFA (WWR) répartit les équipes selon une valeur correspondant á leur force actuelle.

Procédure de calcul du Classement mondial Féminin FIFA/Coca-Cola

Classement Mondial

BUENOS AIRES, ARGENTINA - SEPTEMBER 07: Lionel Messi of Argentina competes for the ball with Carlos Gruezo and José Cifuentes during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Argentina and Ecuador at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on September 07, 2023 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
Classement mondial Masculin FIFA/Coca-Cola

État actuel

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SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: Mariona Caldentey of Spain and Georgia Stanway of England compete for the ball during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)
Classement mondial Féminin FIFA/Coca-Cola

État actuel

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