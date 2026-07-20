Classements
Équateur
Classement Masculin actuel
Fenêtre internationale terminée
CL
Équipe
Points
Dernière mise à jour officielle :20 juillet 2026
Prochaine mise à jour officielle :07 octobre 2026 (69 Jours)
Historique Classement Masculin
Records
25e
Classement actuel
10e
Meilleur classement
76e
Classement le plus bas
41e
Classement moyen
30
Meilleure progression
25
Pire recul
Calendrier
No data to show
Résumé année après année
Meilleur classement
Moins bonne progression
Meilleure progression
Pire recul
Détails pour Fédération Équatorienne de Football
Qui est le président ? Où se trouve le Siège ? Et quel est le nom de l'actuel sélectionneur?
PROCÉDURES CLASSEMENT
Procédure de calcul du classement