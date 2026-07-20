Classements
Bénin
Classement Masculin actuel
Fenêtre internationale terminée
CL
Équipe
Points
Dernière mise à jour officielle :20 juillet 2026
Prochaine mise à jour officielle :07 octobre 2026 (69 Jours)
Historique Classement Masculin
Records
93e
Classement actuel
59e
Meilleur classement
165e
Classement le plus bas
109e
Classement moyen
52
Meilleure progression
27
Pire recul
Calendrier
No data to show
Résumé année après année
Meilleur classement
Moins bonne progression
Meilleure progression
Pire recul
Détails pour Fédération Béninoise de Football
Qui est le président ? Où se trouve le Siège ? Et quel est le nom de l'actuel sélectionneur?
PROCÉDURES CLASSEMENT
Procédure de calcul du classement