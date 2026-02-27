La FIFA renforce la professionnalisation des clubs en Afrique

Des séminaires de développement des compétences ont été organisés en Namibie et en Eswatini dans le cadre du programme mondial de la FIFA en gestion des clubs

Des représentants de clubs de première division masculine et féminine étaient présents aux côtés de dirigeants des associations membres hôtes

L’initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement plus large de la FIFA en faveur de la croissance durable et de la professionnalisation du football africain

Plus tôt ce mois-ci, la FIFA a organisé des séminaires en Afrique australe afin de soutenir le déploiement du projet FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs et du programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA sur le continent.

Des dirigeants et dirigeantes de clubs de première division masculine et féminine des pays concernés ainsi que des représentants des associations membres hôtes se sont ainsi rassemblés en Namibie (9-10 février) et en Eswatini (12-13 février), pour des événements ayant pour objectif de renforcer les structures de gestion professionnelle des clubs et d’améliorer leur viabilité à long terme.

Le programme des séminaires a permis de couvrir les principaux aspects de l’administration moderne d’un club, notamment les cadres de gouvernance, la gestion financière, le développement commercial et marketing, ou encore la planification stratégique. À travers des études de cas pratiques, des échanges entre pairs et des discussions animées par des experts, les personnes participantes ont examiné comment mettre en place des structures organisationnelles solides et améliorer la performance opérationnelle.

« Les séminaires visent à fournir aux dirigeants de clubs des outils pratiques qui peuvent être appliqués immédiatement », a déclaré Ornella Desirée Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement. « Cette initiative leur donne les ressources et les connaissances nécessaires pour améliorer la gouvernance, la planification opérationnelle et le développement commercial, autant d’éléments essentiels à la réussite des clubs à long terme. »

Le projet FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs vise à professionnaliser la gestion des clubs de football partout sur la planète grâce au développement des compétences. Alliant séminaires sur site et apprentissage numérique continu, il apporte une expertise adaptée aux contextes locaux dans les domaines de la gouvernance, de la stratégie, de la finance, du développement commercial et du fonctionnement des clubs.

« Le renforcement du football professionnel est essentiel pour que notre sport puisse exprimer tout son potentiel en Afrique », a pour sa part commenté Gelson Fernandes, directeur adjoint de la division Associations membres de la FIFA et directeur régional pour l’Afrique.