La FIFA célèbre la Journée internationale de la lutte contre les discours de haine

Les 211 associations membres de la FIFA et leurs joueurs et joueuses ont accès au service de modération depuis 2024

Depuis son lancement à l’occasion de la à l’occasion de la , le service de modération de la FIFA sur les réseaux sociaux a analysé 33 millions de publications sur 15 302 comptes à travers 23 compétitions, campagnes de qualification et matches amicaux. Accessible en permanence aux 211 associations membres de la FIFA et à leurs joueurs et joueuses depuis 2024, le service a masqué plus de 10 millions de commentaires insultants, protégeant ainsi la personne ciblée, ses amis, sa famille et ses abonnés d’un éventuel préjudice psychologique.