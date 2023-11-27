La FIFA intensifie son combat contre la discrimination à l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre les discours de haine

Près de 30 millions de publications et de commentaires abusifs, rédigés dans plus de 50 langues, ont été supprimés des réseaux sociaux depuis 2022

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a déclaré : « Les propos haineux n’ont pas leur place dans le football ni dans la société… Lorsque les joueurs, les joueuses, les entraîneurs et les arbitres sont pris pour cible, c’est le football lui-même qui est attaqué. »

Cinq fois plus de publications et de commentaires injurieux devraient être enregistrés durant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ par rapport à l’édition 2022 – une augmentation qui s’explique également par l’amélioration des capacités de détection et de suppression.

La FIFA intensifie son combat contre la discrimination dans quatre stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre les discours de haine. Des initiatives fortes seront mises en œuvre ce jour dans les stades d’Atlanta, de Guadalajara, de Los Angeles et de Vancouver afin d’appeler tout un chacun à mettre fin aux discours haineux et protéger le football.

Au cours de la cérémonie d’avant-match, les capitaines des équipes engagées échangeront des fanions commémoratifs sur lesquels figurent le message suivant, en anglais d’un côté, et dans les langues officielles des équipes en lice de l’autre : « WE PLAY TOGETHER. » (« ON JOUE ENSEMBLE. ») « WE STAND AGAINST HATE. » (« ON COMBAT LA HAINE ENSEMBLE. ») Ce message commun sera mis en valeur lors des matches Tchéquie – Afrique du Sud (Atlanta), Mexique – République de Corée (Guadalajara), Suisse – Bosnie-et-Herzégovine (Los Angeles) et Canada – Qatar (Vancouver), notamment via les écrans à DEL installés dans les stades.

Cette initiative menée dans chacun des trois pays hôtes fait suite à la manifestation « Stop Hate, Protect Football », qui s’est déroulée ce mercredi 17 juin au Centre national pour les droits civils et les droits humains d’Atlanta (États-Unis). Elle met également en lumière un robuste système de défense numérique : le service de modération de la FIFA sur les réseaux sociaux. Depuis son lancement en marge de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, ce dispositif proactif a permis d’intercepter et de supprimer plus de 30 millions de publications et de commentaires abusifs dans plus de 50 langues, sur l’ensemble des principales plateformes de réseaux sociaux.

La dernière analyse provenant du système de modération, réalisée sur la base de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, indique que le nombre de publications et de commentaires injurieux supprimés sera plus de cinq fois supérieur à celui de Qatar 2022. Grâce aux améliorations apportées, le système est désormais plus sophistiqué et sa portée est de plus en plus importante. Depuis sa création, ce service a analysé plus de 250 millions de publications et commentaires liés aux événements mondiaux de la FIFA, détectant, supprimant et limitant la visibilité de 30 millions de contenus préjudiciables.

Ce bouclier numérique fonctionne à plein régime pour l’édition 2026, qui bat actuellement son plein. Depuis le coup d’envoi de la compétition le jeudi 11 juin, le système a déjà examiné plus de 5,5 millions de commentaires et de publications, et rapidement supprimé 530 000 messages haineux afin de protéger les joueurs, les entraîneurs et les officiels. À titre de comparaison, le service avait supprimé 287 000 publications à caractère abusif pendant toute la durée de la Coupe du Monde 2022. En à peine une semaine, l’édition 2026 a déjà surpassé ce total.

Outre la suppression des commentaires haineux, le système collabore étroitement avec les plateformes de réseaux sociaux afin de prendre des mesures à l’encontre des comptes les plus problématiques. Au cours de la première semaine de la Coupe du Monde 2026, les analystes experts du système de modération ont examiné 186 000 messages identifiés par l’IA comme préoccupants (présentant du contenu violent ou des menaces), et en ont signalé plus de 30 000 aux plateformes. Ces dernières ont ainsi pu prendre des mesures adéquates, notamment la suppression de contenus, la suspension et la suppression de comptes.

« Les propos haineux n’ont pas leur place dans le football ni dans la société », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les discours de haine, nous réaffirmons notre engagement sans faille à éradiquer les propos discriminatoires, sous toutes leurs formes. Lorsque les joueurs, les joueuses, les entraîneurs et les arbitres sont pris pour cible, c’est le football lui-même qui est attaqué.

Nous avons le devoir de les protéger, et de protéger toutes celles et ceux qui suivent nos activités contre les propos haineux, et contre l’idée qu’un tel comportement puisse être acceptable. C’est pourquoi nous avons renforcé le Code disciplinaire de la FIFA, lancé la campagne ‘No Racism’ et donné aux joueurs, joueuses, entraîneurs et arbitres un moyen d’agir, grâce au geste antiracisme.

« Les discours de haine sont un défi systémique qui nécessite la mise en place d’alliances robustes pour y faire face. Grâce au service de modération de la FIFA sur les réseaux sociaux, et avec le soutien de partenaires tels que @tiktok, nous travaillons ensemble pour lutter contre la haine, contribuer à rendre les espaces numériques plus sûrs et veiller à ce que le respect ait toujours sa place dans notre sport et partout ailleurs sur Internet. »