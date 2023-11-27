Coupe du Monde de la FIFA 2026 : une police de proximité au service de la sécurité

Des policiers au contact direct des supporters lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

Une approche fondée sur la police de proximité, entre sécurité et lien humain

À Boston, une ambiance festive marquée par les échanges, selfies et interactions avec les fans

« Can I get a picture with you? » La demande ne surprend même plus l’homme en uniforme. Il esquisse un large sourire, passe un bras autour des épaules du supporter et prend la pose. Clic. La photo est dans la boîte. Entre selfies, éclats de rire et discussions improvisées avec des fans venus des quatre coins du monde, les policiers vivent eux aussi cette Coupe du Monde de la FIFA 2026™ de l’intérieur, sans jamais oublier leur mission première : assurer la sécurité dans les 16 villes hôtes du tournoi.

À Boston comme ailleurs, aucun incident majeur n’est venu ternir la fête. L’ambiance est à la célébration, et les images des forces de l’ordre ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Non pas pour des interpellations musclées, mais parce que des policiers ont enchaîné quelques jongles avec un ballon au milieu de supporters écossais, interagi avec un jeune fan japonais, ou encore dansé avec des supporters cap-verdiens, devenant, le temps d’un instant, des acteurs de la fête autant que ses gardiens.

« Travailler sur cette Coupe du Monde de la FIFA, c’est complètement différent d’un événement sportif classique », raconte Tyler Sousa, officier de police à Foxborough. « Pouvoir rencontrer des supporters venus des quatre coins du monde, c’est une expérience incroyable. La Coupe du Monde est un véritable “melting pot”. Je m’attendais à ce que les fans soient un peu plus turbulents ! (rires) Leurs chants sont excellents. Je savoure vraiment cette expérience. »

Et d’ajouter : « C’est génial de voir des gens en kilt, d’autres en lederhose, le costume traditionnel allemand… Et puis c’est aussi très sympa de faire connaissance avec des policiers venus d’autres services, mais aussi d’autres pays. On échange nos écussons, ce genre de choses. C’est vraiment formidable humainement parlant ».

À chaque match disputé à Boston, au stade de Foxborough, où plus de 60 000 spectateurs font le déplacement, un dispositif de plusieurs centaines de policiers est déployé autour de l’enceinte, renforcé par des unités de l’État du Massachusetts et des agences fédérales. La sécurité est une priorité, mais les échanges avec le public sont eux aussi essentiels. « C’est important d’établir des liens avec les gens. Il faut apprendre à se connaître. Chaque personne a son histoire, sa culture. Cela enrichit notre travail et nous aide dans notre mission », souligne-t-il.

Cette proximité n’a rien d’improvisé. Elle fait partie intégrante de la philosophie de la police de Boston, où le dialogue avec la population est considéré comme un outil de prévention à part entière. Pour Tyler Sousa, échanger quelques mots et accepter un selfie fait tout simplement partie du métier. « C’est notre manière de travailler. C’est de la police de proximité. Nous voulons créer un lien avec la communauté et avec les visiteurs. Distribuer des accolades, faire des “checks”… moi, j’adore ça ! »

Et la réciproque est évidente. Chaleureux, drôles et fair-play, les fans contribuent en grande partie à la réussite de cette Coupe du Monde de la FIFA 2026 de tous les records. D’ailleurs, le spectacle est sur le rectangle vert, mais aussi dans les tribunes, comme le souligne Sousa : « D’habitude, j’essaie de jeter un œil à ce qui se passe sur le terrain. Ici, ce qui m’intéresse surtout, ce sont les supporters. Ne vous méprenez pas : j’adore le football, mais j’aime encore plus les fans. Les voir, entendre leurs chants, observer tout ce qu’ils font… c’est un spectacle à part entière. Franchement, ça me fascine. »

Une vision qui dépasse largement le cadre du simple événement sportif. « La culture du football ? C’est une immense partie de ce qui rend ce sport si spécial. Les chants, l’esprit de communauté… C’est quelque chose auquel je n’avais jamais vraiment pensé auparavant. Et je crois que c’est un aspect dont le football américain pourrait aussi s’inspirer à compter d’aujourd’hui’ », conclut-il.