Une affluence record de 4,6 millions de spectateurs a été enregistrée au cours des 72 premiers matches de la compétition

L’audience à l’échelle mondiale et l’expérience des supporters témoignent de l’ampleur sans précédent de cette première édition à 48 équipes

Avec 5,5 millions de supporters déjà rassemblés, cette édition du FIFA Fan Festival™ est la plus grande à ce jour

La phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’est achevée en beauté. Plus grande édition de l’histoire de la compétition, elle a déjà battu de nombreux records et fait vibrer des millions de supporters au Canada, aux États-Unis, au Mexique, ainsi que partout dans le monde.

En seulement 17 jours, cette première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes a réuni plus de nations, de joueurs et de supporters que jamais auparavant. Les 72 matches disputés dans 16 villes hôtes ont offert une célébration inédite du football, riche en émotions, en rebondissements et en moments inoubliables.

Les chiffres de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ témoignent de l’ampleur de cette édition, bien au-delà des terrains. Des 4 644 549 spectateurs présents dans les stades aux 300 000 hot-dogs consommés, ils sont le reflet d’une expérience supportariale sans précédent. À titre de comparaison, si l’on alignait bout à bout tous les hot-dogs vendus, ils couvriraient les 45 kilomètres qui séparent le MetLife Stadium de l’aéroport international JFK.

Les 17 premiers jours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont donné le ton de cette édition sans précédent, qui réunit 48 nations et 1 248 joueurs, dont 999 ont joué lors de la phase de groupes. Voici quelques faits et chiffres officiels issus de cette édition historique du plus grand événement sportif de la planète.

Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : une phase de groupes record qui redéfinit les standards du football mondial Previous 01 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 02 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 03 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 04 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 05 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 06 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 07 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 08 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 09 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 10 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 11 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 12 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 13 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 14 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage (1) 15 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage Next

SUR LE TERRAIN

Place à la phase à élimination directe

Sur les 32 équipes qualifiées, 13 sont issues de l’UEFA, neuf de la CAF, cinq de la CONMEBOL, trois de la CONCACAF et deux de l’AFC.

Pour la première fois de l’histoire, plus de deux nations africaines se sont qualifiées pour la phase à élimination directe d’une Coupe du monde de la FIFA™. En 2014, deux représentants de la CAF, l’Algérie et le Nigeria, avaient franchi la phase de groupes. En 2022, le Maroc et le Sénégal avaient à leur tour atteint la phase à élimination directe. Une seule fois auparavant, trois représentants de la Concacaf avaient atteint la phase à élimination directe : en 2014, le Costa Rica, le Mexique et les États-Unis étaient tous trois sortis de leur groupe respectif.

Cette année, la Bosnie-et-Herzégovine, le Cap-Vert, le Canada, la RD Congo, la Côte d’Ivoire, l’Égypte et l’Afrique du Sud ont tous accédé pour la première fois de leur histoire à la phase à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Le Cap-Vert a été la seule des quatre équipes faisant leurs débuts à rester invaincue lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et à se qualifier pour la phase à élimination directe. Kevin Pina a inscrit le premier but de l’histoire du Cap-Vert en Coupe du Monde, face à l’Uruguay.

Les buts

Avec 215 buts inscrits lors de la phase de groupes, soit une moyenne de trois par match, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a établi un nouveau record. À titre de comparaison, 172 buts avaient été marqués sur l’ensemble de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. La France, l’Allemagne et les Pays-Bas sont les trois pays ayant inscrit le plus de buts, avec 10 réalisations chacun.

Au total, 1 774 tirs ont été enregistrés (soit une moyenne de 24,6 par match), la Belgique ayant effectué 73 tentatives, un record dans cette compétition. Sur les 48 nations, 47 ont marqué un but lors de la phase de groupes ; seul le Panama n’a pas débloqué son compteur. À ce jour, 2 935 buts ont été inscrits toutes Coupes du Monde confondues.

Grâce à sa victoire 6-0 face au Qatar, le Canada est devenu le premier pays de la CONCACAF de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™ à marquer plus de quatre buts dans un même match.

Le capitaine argentin, Lionel Messi, est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur à marquer lors de sept matches consécutifs de la Coupe du Monde de la FIFA™. Qui plus est, l’octuple Ballon d’or est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 19 réalisations. Toutefois, cette hiérarchie pourrait être bouleversée au cours de cette édition, Kylian Mbappé (vainqueur du Soulier d’or de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™) le talonnant avec 16 buts.

Messi est également devenu le joueur le plus âgé à signer un triplé dans l’histoire de la compétition, à l’âge de 38 ans et 357 jours, dépassant ainsi Ronaldo, qui avait 33 ans et 130 jours lorsqu’il avait réalisé un coup du chapeau face à l’Espagne en 2018.

Cristiano Ronaldo compte désormais dix buts à son actif, ce qui fait de lui le meilleur buteur portugais de tous les temps en Coupe du Monde, dépassant ainsi Eusébio, qui en avait marqué neuf.

Harry Kane, vainqueur du Soulier d’or de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, est désormais le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions en Coupe du Monde, avec 11 buts, dépassant ainsi Gary Lineker, qui en comptait 10.

Grâce à leur victoire 4-1 face au Paraguay, les États-Unis ont inscrit quatre buts dans un match de Coupe du Monde de la FIFA™ pour la première fois de leur histoire.

Les hommes de records

Le sélectionneur de Curaçao, Dick Advocaat, a établi un nouveau record en devenant le plus vieux sélectionneur de l’histoire de la compétition, à l’âge de 78 ans et 271 jours.

Pour sa part, Hugo Broos est devenu, à 74 ans et 75 jours, le sélectionneur le plus âgé à remporter un match dans l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™. Il bat ainsi le record précédemment détenu par Carlos Queiroz, qui avait 73 ans et 108 jours lorsqu’il a mené le Ghana à la victoire face au Panamá plus tôt dans la compétition.

Ismael Saibari (Maroc) est quant à lui devenu le premier joueur africain à marquer lors de trois matches consécutifs sur la plus grande scène du football mondial.

Le succès 4-0 du Japon sur la Tunisie a marqué le 1 000e match de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™ et constitue la plus large victoire jamais remportée par une équipe de l’AFC dans cette compétition.

Le Mexique compte désormais quatre victoires consécutives en Coupe du Monde de la FIFA™, une première dans son histoire, et consolide ainsi son statut de première équipe de la CONCACAF à réaliser cet exploit.

Le Sénégal est devenu la première nation africaine à inscrire cinq buts lors d’un match de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Les novices

Quatre équipes ont participé à leur première Coupe du Monde de la FIFA™ lors de cette édition 2026 : Curaçao, le Cap-Vert, la Jordanie et l’Ouzbékistan. L’une des plus belles histoires a été celle du Cap-Vert. Avec une population de seulement 500 000 habitants, cette petite île a créé la surprise en se qualifiant pour les seizièmes de finale, où elle affrontera l’Argentine à Miami.

Parmi les 1 248 joueurs composant les 48 équipes, 354 avaient déjà participé à une précédente édition de la compétition. Les 894 autres joueurs représentaient leur pays pour la première fois lors d’une Coupe du Monde de la FIFA™.

Les compositions

Sur tous les joueurs ayant pris part à la compétition jusqu’à présent, 999 ont disputé au moins un match, dont 687 étaient remplaçants.

Les remplacements

Le nombre moyen de remplacements était de 4,77, démontrant ainsi que les équipes tirent pleinement parti de l’augmentation du nombre de remplacements autorisés par match. Trois équipes (l’Irak, le Mexique et la Norvège) ont fait appel à 25 joueurs, soit la quasi-totalité de leur effectif.

Les passes et les centres

Les équipes engagées dans la compétition ont effectué 68 162 passes au cours de la phase de groupes, soit une moyenne de 946,7 par match. L’Espagne arrive en tête du classement avec 2 191 passes effectuées, dont 2 013 réussies. Au total, 2 359 centres ont été effectués avec succès lors de la phase de groupes. Le Canada arrive en tête du classement avec un total de 117.

La discipline

Les joueurs ont commis en moyenne 22,3 fautes par match lors de la phase de groupes, soit un total de 1 604. C’est Haïti qui en a commis le plus grand nombre (55). En moyenne, les arbitres ont distribué 2,5 cartons jaunes par match, soit un total de 180, le Paraguay étant le pays le plus sanctionné (8). Du côté des cartons rouges, dix expulsions ont été prononcées, dont deux à l’encontre de l’Afrique du Sud.

L’EXPÉRIENCE DES SUPPORTERS

Affluence dans les stades

Au total, 4 644 549 personnes ont assisté aux matches de la phase de groupes, occupant 99,7 % des places disponibles, ce qui représente une affluence moyenne de 64 508 spectateurs par match.

Des supporters venus de 210 pays et territoires ont assisté à la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, battant ainsi le record absolu d’affluence établi lors de la Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis 1994™, qui s’élevait à 3,5 millions de spectateurs. Le 25 juin, la FIFA a également enregistré sa plus forte affluence journalière jamais enregistrée lors d’une compétition, avec 426 834 spectateurs.

À ce jour, huit matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont attiré plus de 80 000 spectateurs.

Billets

Parmi les 104 rencontres de la compétition, les plus demandées ont été Colombie - Portugal (Miami, le 27 juin), la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (New York/New Jersey, le 19 juillet) et Mexique - République de Corée (Guadalajara, le 18 juin). Les pays ayant acheté le plus de billets sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Angleterre, l’Allemagne, la Colombie, le Brésil, l’Argentine, l’Australie et la France.

FIFA Fan Festivals™

Pendant la phase de groupes, plus de 5,5 millions de supporters ont participé aux FIFA Fan Festivals organisés dans les trois pays hôtes, consommant près de 2 millions d’unités de boissons non alcoolisées et d’eau, ainsi que plus de 2 millions de boissons alcoolisées. Le 24 juin, un nombre record de 527 402 personnes ont fréquenté l’événement, et le FIFA Fan Festival™ de Mexico a enregistré sa plus forte affluence journalière, avec 201 500 visiteurs, le 18 juin.

Le FIFA Fan Festival de Kansas City a attiré des visiteurs venus de 157 pays différents. Ce même jour, en marge du match opposant l’Écosse au Brésil à Miami, les supporters présents au festival organisé dans la ville ont consommé 32 000 bières.

Le Canada célèbre la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

L’engouement du Canada pour le football s’est pleinement manifesté à travers « Le Canada en fête », un programme unique en son genre pour la FIFA qui a déjà accueilli 94 250 supporters lors de 22 de ses 40 étapes. D’un océan à l’autre, les Canadiens se sont rassemblés pour célébrer la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, autour de retransmissions en direct des matches, d’activités liées au football, de musique et de culture locale. À l’issue de cette célébration à l’échelle du pays, « Le Canada en fête » se sera déployé dans toutes les provinces et dans un territoire, rassemblant les communautés et mettant en avant le pouvoir du football à fédérer les Canadiens comme jamais auparavant.

Musique et divertissements

Avec 374 millions d’écoutes sur l’ensemble des plateformes de streaming numérique au 22 juin, l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a connu un succès retentissant. À noter que Dai Dai de Shakira et Burna Boy, l’hymne officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, occupe actuellement la 2e place du Top 50 mondial de Spotify et la 5e place du Top 200 mondial de Shazam.

L’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ occupe la 152e place du classement Billboard Top 200 Albums. C’est la première fois qu’une bande originale de la FIFA figure dans ce classement.

Cette semaine, Dai Dai et Champions (d’IShowSpeed) occupent respectivement la 1ère et la 14e place du classement mondial du Top 100 des clips musicaux de YouTube. La chaîne YouTube de la FIFA compte désormais 30 millions d’abonnés et les titres de la bande originale ont été visionnés 459 millions de fois.

En plus du programme musical officiel, plus de 750 morceaux soigneusement sélectionnés sont diffusés dans les stades afin d’enrichir l’expérience de la Coupe du Monde de la FIFA™ sur chaque site et pour chacune des équipes. Ces titres comprennent plus de 350 pistes soumises par les équipes et approuvées, parmi lesquelles figurent des hymnes emblématiques, des musiques d’échauffement, des musiques de célébration après chaque but et des morceaux pour les réjouissances d’après-match.

Diffusion

Avec plus de 50 millions de téléspectateurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis, les matches d’ouverture disputés par les trois pays hôtes ont démontré la capacité de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à rassembler et à inspirer les publics dans toute l’Amérique du Nord.

Au total, 7,2 millions de téléspectateurs ont suivi le match d’ouverture Mexique - Afrique du Sud sur la chaîne Fox. Il s’agit du match d’ouverture d’une Coupe du Monde de la FIFA™ diffusé en anglais aux États-Unis le plus regardé de l’histoire.

10 millions de téléspectateurs ont suivi le match Brésil - Maroc sur la chaîne Fox, établissant ainsi un nouveau record en tant que retransmission d’un match de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA™, hors matches de l’équipe nationale des États-Unis, la plus regardée de l’histoire de la télévision américaine anglophone, un record battu à deux reprises au cours de la compétition.

La toute première victoire du Canada en Coupe du Monde de la FIFA™ a attiré en moyenne 5,3 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le match de phase de groupes le plus regardé de l’histoire du pays et la diffusion d’un match de l’équipe nationale ayant enregistré la plus forte audience.

Le Brésil a enregistré la plus forte audience télévisée de cette édition 2026, avec une moyenne de 28,9 millions de téléspectateurs pour le match Brésil - Maroc. À cette occasion, la chaîne Globo a attiré 49,9 millions de visiteurs uniques sur l’ensemble de ses plateformes.

En Chine, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a déjà attiré 205 millions de téléspectateurs uniques sur les chaînes de la CCTV après 41 matches. Le match retransmis en direct ayant enregistré jusqu’à présent la plus forte audience en nombre de téléspectateurs uniques est celui opposant la Tunisie au Japon, 1 000e match de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™, diffusé le 21 juin sur CCTV5 et qui a attiré 24 millions de téléspectateurs.

Nourriture et boissons

Lors de la phase de groupes, plus de 2,8 millions de bières, près d’un million de bouteilles d’eau et 300 000 hot-dogs ont été consommés dans les stades. Mis bout à bout, ces hot-dogs s’étendraient sur près de 45 kilomètres. Les plats les plus populaires variaient d’un pays hôte à l’autre : la bière et les chips ont remporté un franc succès au Canada, les hot-dogs ont fait fureur aux États-Unis, tandis que la pizza et les frites caracolaient en tête au Mexique.

Les FIFA Fan ID

Plus de trois millions de FIFA Fan ID ont été délivrées aux supporters assistant aux matches dans les 16 villes hôtes. Les supporters ont pu accéder à une expérience numérique exclusive en scannant leur carte avec leur smartphone, notamment la possibilité de personnaliser les produits officiels de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ avec leur propre contenu et des images officielles de la compétition.

Les maillots

Le maillot de l’équipe nationale du Mexique a été le plus vendu par Adidas pendant la phase de groupes de la compétition. À ce jour, Adidas a annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires lié à l’événement de plus de 1,13 milliard de dollars américains.

Engagement numérique

À ce jour, le site FIFA.com a enregistré 130 millions de visiteurs uniques depuis le début de la compétition (dont 34 millions proviennent des pays hôtes), soit une hausse de 26 % par rapport à la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. L’application de la Coupe du Monde de la FIFA™ a enregistré 30 millions de visiteurs uniques, soit une hausse de 130 % par rapport à la dernière édition.

Au total, 39 millions de nouveaux abonnés ont été enregistrés sur l’ensemble des plateformes pendant la phase de groupes, dont 16 millions sur TikTok, où la FIFA occupe désormais la deuxième place parmi les comptes d’organisations sportives les plus suivis au monde. Sur YouTube, la chaîne de la FIFA a gagné cinq millions d’abonnés supplémentaires, pour atteindre un total de 30 millions d’abonnements. À ce jour, les contenus de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont généré 17 milliards d’impressions et un milliard d’engagements (likes, commentaires, partages et autres interactions) sur l’ensemble des réseaux sociaux. Pour l’heure, huit milliards de vues ont été comptabilisées sur les plateformes phares, TikTok et YouTube, pour un total de 11 milliards de vues sur l’ensemble des réseaux sociaux. L’engagement et le nombre de vues des vidéos dépassent déjà les chiffres enregistrés lors de l’intégralité de l’édition 2022.

La performance de Dai Dai, interprétée par Shakira et Burna Boy lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA™, a été visionnée 131 millions de fois sur Instagram et 44 millions de fois sur YouTube. Un but inscrit par Lionel Messi lors du match Argentine - Algérie est la vidéo la plus visionnée sur TikTok parmi les contenus liés à la Coupe du Monde de la FIFA™, avec 53 millions de vues.

Aux États-Unis, les recherches contenant les mots-clés « Coupe du Monde » sur TikTok ont augmenté de plus de 300% depuis le début de la compétition. Les diffuseurs officiels de la Coupe du Monde de la FIFA™ ont publié plus de 44 000 contenus sur TikTok depuis le début de l’événement, partageant ainsi les temps forts des matches et des séquences en coulisses.

Campagne à visée sociale

Les campagnes à visée sociale de la FIFA, notamment Football Unites the World (« Le football unit le monde »), No Racism (« Non au racisme »"), Be Active (« Soyez actifs ») et Unite for Peace (« S’unir pour la paix »), ont touché plus de 4,6 millions de spectateurs dans les stades, en véhiculant des messages d’unité, de santé et d’amitié. De même, ces campagnes à visée sociale ont été diffusées auprès de 5,5 millions de personnes lors des FIFA Fan Festivals. Les contenus liés à la campagne « Non au racisme » ont été visionnés plus de 180 millions de fois sur les réseaux sociaux. Au total, 56 204 participants ont pris part à des séances de formation communautaires destinées à promouvoir le message de la campagne « Soyez actifs ». 1 150 enfants de plus ont pris part aux séances de formation « Soyez actifs » aux côtés des joueurs de la compétition.

LOGISTIQUE

Opérations logistiques liées à la compétition

Au cours de la phase de groupes, 645 sites officiels de la compétition ont été mobilisés, notamment des aéroports, des hôtels, des camps de base des équipes, des centres d’entraînement, des stades et des centres d’accréditation.

Au total, 5 020 transferts ont été assurés, dont 1 899 déplacements en bus escortés pour les équipes et 1 696 transports de matériel.

Ces opérations logistiques ont été assurées par un effectif de 4 738 personnes de 134 nationalités différentes (représentant 45 des 48 nations participantes). Plus de 20 000 agents de sécurité ont effectué au total 265 369 quarts de travail afin d’assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées dans la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Volontaires

Au total, 40 050 bénévoles issus de 162 pays et territoires ont œuvré pendant la phase de groupes, contribuant ainsi au bon déroulement de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Médias

Au total, 5 230 représentants des médias accrédités venus des quatre coins de la planète ont assisté à la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, soit une moyenne de 445 par match. Pendant cette première phase de la compétition, la FIFA a également tenu 218 conférences de presse officielles.

Cérémonies et animations

Plus de 10 000 bénévoles ont contribué à l’organisation des cérémonies d’avant-match tout au long de la phase de groupes.

Les drapeaux géants des pays sont désormais un élément phare de la cérémonie d’avant-match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Il faut environ 70 bénévoles pour les déployer à chaque match. Chaque drapeau mesure environ 5,27 m × 3,78 m. Un dispositif logistique complexe, comprenant plus de 200 déplacements, a permis d’acheminer ces drapeaux vers les sites de leurs prochains matches, par différents moyens de transport.

Les cérémonies d’ouverture organisées dans chaque pays hôte ont mis à l’honneur des artistes mondialement connus, notamment Alejandro Fernández, Andrea Bocelli, Shakira, Burna Boy, J Balvin, Future, Katy Perry, Alessia Cara, Michael Bublé et Alanis Morissette, entre autres. Ces prestations ont rendu hommage à la richesse des cultures musicales du Canada, du Mexique et des États-Unis.