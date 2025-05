La FIFA, le COL et l'OMS s'associent aux Seychelles pour proposer « Be active » aux Special Olympics

La Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™ et l'OMS s'associent pour sensibiliser à l'importance de l'activité physique

La clinique a dispensé des séances d'entraînement en collaboration avec Special Olympics, association dont le but est d'offrir des opportunités sportives tout au long de l'année aux personnes en situation de handicap intellectuel

Les activités se sont déroulées sur le terrain de la Paradise Arena à Mahé, aux Seychelles, où se déroule la 13e édition de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™

La FIFA et le Comité d'organisation local de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2025™ se sont associés à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et aux Special Olympics pour proposer une série de stages de beach soccer ludiques sur le sable où les meilleurs joueurs du monde s'affrontent actuellement pour le titre de champion du monde. Le but de l'opération est d'encourager un mode de vie actif et de promouvoir l'inclusion dans le sport.

Ce stage a réuni 20 joueurs âgés de 16 à 48 ans appelés à participer à des séances d'entraînement spécialisées en beach soccer. Toutes ces séances étaient conçues pour inciter les participants à bouger, se perfectionner, et leur donner un aperçu des exigences que demande cette discipline, et diffuser des messages positifs et inclusifs.

Les stages ont souligné l'importance de l'activité physique à hauteur de 60 minutes par jour pour la santé et le bien-être à long terme des jeunes. Lancée lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, la campagne Be Active a depuis été diffusée lors de chaque tournoi FIFA, touchant des milliards de téléspectateurs et de spectateurs dans les stades.

En plus de la formation Be Active, les spectateurs de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA ont été sensibilisés à l'importance d'être actif 60 minutes par jour grâce à différents supports : affiches, clip de danse Be Active, messages LED au bord du terrain. La tortue TiKay, mascotte de la compétition, a également donné de sa personne en encourageant les spectateurs à être actifs.

Dispensée à la Paradise Arena pendant la pause du tournoi entre la fin de la phase de groupes et le début des quarts de finale, la formation s'est concentrée sur quatre séances d'entraînement distinctes : passe et contrôle du ballon, tir, gardien de but et déplacements, avant de se conclure par un match amical à effectif réduit.

FIFA, LOC and WHO team up in Seychelles to bring ‘Be Active’ to the Special Olympics 00:38

Parmi les dignitaires présents figurait Marie-Céline Zialor, ministre des Sports des Seychelles, qui a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants d'avoir l'opportunité de sensibiliser davantage. Nous avons lancé la campagne contre l'obésité il y a deux ans avec l'aide de l'OMS et sous la direction du Président lui-même, car nous avons vu les chiffres, les statistiques, et les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans ce pays. »

« S'appuyer sur un événement FIFA comme la Coupe du Monde nous offre une excellente occasion de continuer à diffuser ce message et d'inciter les gens à être actifs.»

« Les maladies cardiovasculaires, ces maladies non transmissibles classées par l'OMS, peuvent être évitées en étant actif et en adoptant un mode de vie plus sain. Nous privilégions donc la prévention plutôt que le traitement. C'est l'opportunité que cela représente. Cela nous aide à diffuser ce message. »

Le tournoi que nous organisons aux Seychelles, qui est le premier en Afrique, n'est pas seulement un tournoi pour les athlètes d'élite, mais c'est aussi une opportunité pour toute la nation d'être active Dr. Rex Gadama Mpazanje WHO Representative in Seychelles

Étaient également présents et participants le Dr Rex Gadama Mpazanje, représentant de l'OMS aux Seychelles, Jaime Yarza González, directeur de la sous-division Tournois de la FIFA, Charles Nyambe, président et directeur général de Special Olympics Afrique, et Dejan Stanković, FIFA Legend. Après la séance, tous se sont réunis pour participer à l'emblématique danse Be Active.

La FIFA et l'OMS sont des partenaires de longue date. Elles collaborent pour mettre en œuvre la campagne « Be Active » lors des événements FIFA à travers le monde. Be Active est une initiative mondiale visant à promouvoir l'activité physique et des modes de vie plus sains grâce à l'attrait universel du football, qui encourage les enfants et les adolescents à pratiquer au moins 60 minutes d'exercice quotidien. Selon l'OMS, 80 % des enfants dans le monde ne pratiquent pas d'activité actuellement.

A propos de l'importance d'utiliser le football pour sensibiliser à l'importance de l'exercice régulier, le Dr Mpazanje a déclaré : « Le tournoi que nous organisons aux Seychelles, qui est le premier en Afrique, n'est pas seulement un tournoi pour les athlètes d'élite, mais c'est aussi une opportunité pour toute la nation d'être active et de s'appuyer sur ce que nous avons fait et sur ce que le gouvernement a mené. »

« C'est un héritage qui sera amené à être amplifié. Le but est qu'il devienne un mouvement. Les Seychelles vont également organiser des compétitions sportives dans l'océan Indien. Cette année est donc une année particulièrement dynamique en ce qui concerne le lancement de cette campagne de beach soccer. »

L'implication des Special Olympics - une organisation qui permet aux personnes souffrant d'un handicap intellectuel de trouver leur place dans le monde du sport - fait suite à leur participation constructive à la précédente Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, qui s'est déroulée aux Émirats arabes unis en 2024.

« Cet événement est unifié. Cela signifie que ceux qui ont une déficience intellectuelle et ceux qui n'en ont pas jouent ensemble en tant qu'amis », souligne M. Nyambe. « Ces amitiés naissent sur le terrain et s'étendent jusqu'à aller au cinéma ensemble, par exemple. Ils se respectent les uns les autres parce qu'ils voient les uns chez les autres des êtres humains. »

« C'est de cela qu'il s'agit, car nous voyons souvent le handicap. Mais le handicap est éliminé lorsqu'ils commencent à jouer. C'est aussi simple que cela. Le sport au service du développement, le sport au service de l'éducation, le sport au service de la sensibilisation. »