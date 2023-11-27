La FIFA promeut la professionnalisation du football au Malawi avec un séminaire sur la gestion des clubs

L’événement a eu lieu les 21 et 22 mai à Lilongwe

Des dirigeants de la ligue et des clubs se sont penchés sur les questions financières, la gouvernance et les opérations, entre autres

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la professionnalisation sur le long terme des clubs en Afrique

Dans le cadre de la partie africaine de l’initiative FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs et sous l’égide du programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial a récemment organisé un séminaire à Lilongwe (Malawi).

Cet événement, proposé en étroite collaboration avec la Fédération Malawite de Football (FAM), a réuni les 21 et 22 mai des dirigeants de plusieurs clubs de Super League, d’équipes féminines de première division et de la FAM autour du renforcement des structures de gestion à l’échelle nationale.

Les échanges ont porté sur plusieurs sujets importants : finances, gouvernance, opérations, marketing sportif et planification opérationnelle. Parallèlement, cette manifestation a permis d’encourager le dialogue entre la FIFA, la FAM ainsi que les représentants de la ligue et des clubs autour du développement des structures footballistiques au Malawi.

L’organisation de ce séminaire s’inscrit plus largement dans le contexte de l’engagement de la FIFA en faveur du développement durable et de la professionnalisation des clubs sur le continent africain, par l’intermédiaire de l’initiative FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs et du programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA.

Ornella Desirée Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement, a dressé un bilan positif de l’événement : « De la base au plus haut niveau mondial, les clubs forment la clé de voûte du football. Nous avons lancé l’édition africaine de FIFA Campus – Les bases de la gestion des clubs parallèlement au programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA. Aujourd'hui, nous sommes heureux de nous associer à la FAM et à ses clubs pour faire progresser leurs normes opérationnelles et leurs structures internes. Notre objectif est d’aider le Malawi à réaliser ses ambitions en matière de football professionnel grâce à des clubs solides, compétitifs et parfaitement gérés. »