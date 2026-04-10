Les Associations en action : Mars 2026

Inauguration d’un mini-terrain FIFA Arena, Place de la Concorde à Paris

La compétition au service de la formation en Ouganda

Le Kenya et le Rwanda cultivent les talents diversifient les projets accompagnés par la FIFA

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

🇫🇷 Paris gagné pour FIFA Arena

À Paris, la FIFA a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de développement du football de base avec l’inauguration d’un mini-terrain FIFA Arena, en présence du Président de la FIFA, Gianni Infantino. Ce projet illustre la volonté de rapprocher le football des jeunes, en particulier dans les zones urbaines, en leur offrant des espaces modernes, accessibles et sécurisés pour pratiquer ce sport.

L’initiative FIFA Arena s’inscrit dans un engagement global pris par la FIFA de construire au moins 1 000 mini-terrains à travers le monde, notamment dans des zones défavorisées ou à forte densité urbaine. Ces infrastructures ne se limitent pas à la pratique sportive : elles sont conçues comme de véritables lieux de vie, favorisant l’inclusion, l’éducation et le développement personnel des enfants grâce au football.

« Je voudrais commencer par féliciter la FIFA et son Président pour ce projet qui incarne les valeurs fondamentales du football en rendant le sport accessible à tous. C’est à travers des initiatives comme celle-ci qu’on montre que tout le monde peut pratiquer ce sport », a déclaré Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), qui a mis en avant la collaboration entre la FIFA et la FFF pour installer des FIFA Arenas à La Réunion et à Mayotte, après que des cyclones y ont dévasté les infrastructures. « Tout le monde devrait pouvoir jouer près de chez soi, où que ce soit, indépendamment de sa classe sociale. Ce projet mené en collaboration avec la FIFA nous réjouit tout particulièrement, car il a un impact concret à travers cette FIFA Arena. »

🇺🇬 La compétition au service de la formation en Ouganda

En Ouganda, la Fédération de football d’Ouganda (FUFA) a franchi une nouvelle étape dans la structuration du football de jeunes avec le lancement de la FUFA Academies League. Cette compétition, destinée aux centres de formation du pays, vise à offrir un cadre régulier de compétition aux jeunes joueurs, afin de mieux suivre leur progression et favoriser l’émergence de talents.

Ce projet pilote s’inscrit dans la dynamique impulsée par la FIFA à travers son Programme de développement des talents qui permet de structurer les parcours de formation, depuis l’identification des jeunes joueurs — notamment entre 9 et 11 ans — jusqu’à leur accès au haut niveau. En soutenant la mise en place de compétitions, de standards techniques et d’un encadrement adapté, ce dispositif joue un rôle clé dans la professionnalisation du développement des jeunes talents.

Au-delà de la compétition, la FUFA met en œuvre une approche globale en encadrant et en régulant les centres de formation à travers un système de licences et de classification. La nouvelle ligue devient ainsi un outil concret pour appliquer ces standards, identifier les meilleurs profils et alimenter les équipes nationales de jeunes. Soutenue par la vision et les ressources du Programme de développement des talents de la FIFA, cette initiative illustre la manière dont les associations membres peuvent bâtir des écosystèmes durables, plaçant la formation et la détection des talents au cœur de leur stratégie de développement.

Le Rwanda cultive son talent

La Fédération Rwandaise de Football Association (FERWAFA), en partenariat avec la FIFA, a officiellement lancé la compétition du Programme de développement des talents de la FIFA, au stade de Kamena à Huye, marquant une nouvelle étape dans le déploiement de cette initiative dédiée à l’identification et au développement des jeunes talents du football rwandais.

Toujours dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA, la FERWAFA a organisé une session de formation d’une journée visant à renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la gestion des compétitions. Cette formation a permis d’approfondir des thématiques clés telles que les Lois du jeu, les règlements des compétitions, les procédures de rapports de match ainsi que les méthodes d’évaluation et de suivi. Réunissant des responsables régionaux, des représentants du sport scolaire et l’équipe de gestion du programme, la session a favorisé une approche collaborative et pratique pour améliorer la coordination arbitrale et la standardisation des processus. Encadrée par des instructeurs en arbitrage et des officiels de FERWAFA, cette initiative constitue une étape importante dans le renforcement des standards techniques et administratifs, au service du développement des jeunes talents au Rwanda.

Le Kenya fait feu de tous bois

La Football Kenya Federation (FKF) multiplie les initiatives pour dynamiser son football, en mettant en avant l’organisation et la visibilité des compétitions locales et internationales. La fédération a notamment promu plusieurs affiches et événements au stade national de Nyayo, illustrant sa volonté d’attirer le public et de valoriser les rencontres internationales, tout en renforçant l’exposition des équipes nationales dans un contexte de développement accru du football kényan.

Parallèlement, la FKF s’inscrit dans une stratégie plus large de croissance, entre participation à des compétitions internationales comme les FIFA Series et organisation d’événements majeurs, notamment dans le football féminin. Ces actions traduisent une ambition claire : améliorer la compétitivité des sélections nationales, accroître l'expérience internationale des joueurs et positionner le Kenya comme une plateforme émergente du football africain.