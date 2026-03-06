Les Associations en action : Février 2026

Le football au service de l’éducation en République centrafricaine

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

🇨🇫 République centrafricaine – Le football au service de l’éducation

Le programme Football for Schools entre dans une nouvelle phase en République centrafricaine, avec le lancement d’initiatives pilotes visant à renforcer l’intégration du football dans le système éducatif national.

Cette nouvelle étape met particulièrement l’accent sur le développement de l’éducation physique grâce à une intégration plus systématique du football dans les programmes scolaires. Le projet prévoit notamment la formation des enseignants ainsi que des responsables du système FIFA CONNECT au sein de l’association membre, afin de garantir l’enregistrement des jeunes participants au programme dans la plateforme numérique. Des référents FIFA CONNECT sont également formés dans les établissements scolaires afin d’assurer le suivi et la mise en œuvre du projet.

Sur le terrain, cette initiative est accompagnée par des représentants du département Développement du Football Mondial de la FIFA, notamment Melvin Mendy et Antonio Buenaño Sánchez, qui supervisent le déploiement du programme et en évaluent les progrès.

En dotant les enseignants d’outils pédagogiques et de ressources techniques adaptés, le programme vise à offrir une formation de qualité aux jeunes, filles comme garçons. À travers cette approche, Football for Schools entend renforcer le rôle du football comme vecteur d’apprentissage des compétences de vie, tout en favorisant une participation accrue à la pratique du football à l’échelle mondiale.

🇬🇳 Guinée – Formation des arbitres à la VAR

En Guinée, la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) a lancé une session de formation dédiée à l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), marquant une étape importante dans la modernisation de l’arbitrage national. Organisée au Centre Technique National Chérif Souleymane, à Conakry, cette initiative vise à renforcer les capacités techniques des arbitres et instructeurs conformément aux standards internationaux et à accompagner l’intégration progressive des nouvelles technologies dans les compétitions nationales.

Mise en place en collaboration avec la Confédération Africaine de Football (CAF), la formation réunit 30 participants, dont six femmes arbitres, illustrant la volonté de promouvoir l’inclusion et de renforcer la place des femmes dans les fonctions techniques du football. Encadrée par des instructeurs internationaux, cette session s’inscrit dans une dynamique plus large visant à améliorer la qualité des décisions arbitrales et à réduire la marge d’erreur grâce à l’utilisation de la technologie.

À travers cette initiative, les autorités du football guinéen entendent offrir aux arbitres nationaux de nouvelles opportunités de développement et leur permettre de répondre aux exigences du football moderne, tout en renforçant leur potentiel de participation aux compétitions continentales et internationales. Cette démarche reflète l’engagement de l’association membre à professionnaliser davantage l’arbitrage et à élever les standards du football dans le pays.

🇰🇪 Kenya – Renforcement du développement des talents et des structures

Le Kenya poursuit ses efforts pour renforcer le développement du football national grâce à l’appui des programmes de la FIFA. Une visite de travail organisée dans le cadre du programme de Développement des talents de la FIFA a permis d’évaluer les structures locales de formation et d’aligner les stratégies nationales sur les standards internationaux en matière de développement des jeunes joueurs.

Encadrée par un expert de la FIFA, cette initiative a notamment porté sur l’amélioration du parcours de formation des joueurs, l’identification des axes de progression et l’élaboration d’une feuille de route pour le développement à long terme du football d’élite. L’objectif est de mettre en place un système de détection et de formation plus structuré, fondé sur des données et conforme aux meilleures pratiques internationales, afin de renforcer durablement la compétitivité du football kényan.

Parallèlement, la reprise du financement du programme FIFA Forward marque une nouvelle étape pour l’association membre, après des progrès réalisés en matière de gouvernance et de gestion financière. Ces ressources doivent soutenir des projets de développement prioritaires, notamment les infrastructures, les programmes de formation et le renforcement des capacités techniques, contribuant ainsi à la croissance du football à tous les niveaux dans le pays.

🇺🇬 Ouganda – Engagement renforcé en faveur du football féminin

En Ouganda, les acteurs du football national ont réaffirmé leur engagement en faveur du développement du football féminin à l’occasion du lancement de la stratégie commerciale de la FUFA Women Super League à Kampala. Il s’agit du deuxième volet de l'application à l'échelle mondiale du Programme de développement féminin de la FIFA.

Présente lors de l’événement, Doreen Nabwire, responsable du développement du football féminin pour l’Afrique à la FIFA, a souligné la croissance rapide du football féminin et les efforts engagés pour soutenir son expansion.

Elle a présenté le cadre global de développement de la FIFA, qui couvre l’ensemble du parcours des joueuses, de la base jusqu’au plus haut niveau. Plusieurs initiatives sont actuellement déployées afin d’accroître la participation des jeunes filles à la pratique du football et de renforcer les structures nationales dédiées au football féminin.

La FIFA accorde également une attention particulière à la promotion des femmes dans les fonctions de direction et de gouvernance du football. À travers ces programmes, l’objectif est de renforcer les capacités des femmes dans les instances décisionnelles et de consolider le rôle du football comme vecteur d’inclusion, tout en poursuivant le développement du jeu à tous les niveaux.

Parallèlement, un stage de remise à niveau de deux jours destiné aux officiels de match s’est également tenu au centre technique de la FUFA à Njeru, où les participants ont bénéficié d’ateliers pratiques et théoriques.

🇽🇰 Kosovo – L'Académie des Talents ouvre ses portes

L'Académie des Talents a officiellement ouvert ses portes au Kosovo. Cette académie s’inscrit dans le cadre du programme de Développement des talents de la FIFA, déjà déployé dans plus de 200 associations membres à travers le monde. L’objectif est d’offrir à tous les jeunes talents des opportunités équitables grâce à l’expertise technique et au partage de connaissances. Le programme vise également à établir des bases durables pour l’avenir du football, en mettant l’accent sur la qualité de l’entraînement, l’éducation sportive et le développement à long terme des jeunes joueurs.

Le processus de sélection des joueurs nés en 2013 a débuté le 7 février 2026 et se déroule dans toutes les régions du pays. Après une première phase organisée à Ferizaj, la détection se poursuit à Gjilan, avec l’ambition d’étendre progressivement le programme à l’ensemble du territoire.

Dans un communiqué, la Fédération de football du Kosovo (FFK) s’est félicitée de cette avancée : « Nous sommes fiers d’annoncer que l’Académie de la FIFA est représentée pour la première fois dans la région avec son programme de développement des talents, spécifiquement au Kosovo. Il s’agit d’une étape importante pour le développement du football local et régional. La présence de l’Académie de la FIFA au Kosovo s’accompagne de méthodes d’entraînement modernes, de programmes certifiés par la FIFA et d’une approche professionnelle répondant aux meilleurs standards internationaux. »

