Les Associations en action : février 2025

Pose de la première pierre pour la construction d'un terrain en gazon artificiel en Guinée

La campagne No Discrimination intégrée au programme Football for Schools lors de son lancement au Maroc

Journée historique pour la Mauritanie avec deux inaugurations majeures

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

La Guinée modernise ses terrains grâce à FIFA Forward

Un terrain en gazon artificiel va voir le jour à Mamou (Guinée). Les travaux ont débuté, la première pierre ayant été posée le 8 février 2025. Ce chantier s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 2024-2026 du programme de développement FIFA Forward. La construction de deux autres terrains similaires à Faranah et à N'Zérékoré est également prévue.

Entièrement financés par la FIFA, ces projets sont réalisés par la société néerlandaise EDEL GRASS BV, sélectionnée par l'instance dirigeante du football à l'issue d'un appel d'offres international.

Le Maroc sur les bancs de l'école

Le programme Football for Schools de la FIFA a déjà été lancé dans 130 associations membres de la FIFA à travers le monde. Le Maroc est l'un des derniers pays à avoir rejoint le mouvement. Le lancement de F4S a eu lieu en ce mois de février chez le co-hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™.

Pour l'occasion, la campagne No Discrimination a fait son entrée au programme Football for Schools. Initiée à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, No Discrimination est une campagne de sensibilisation, d’action et d’éducation qui vise à débarrasser le monde du football des discriminations de toutes sortes. « Il était essentiel d’inclure un module sur l’antiracisme et la lutte contre la discrimination dans le programme Football for Schools, et j’ai été ravi de le présenter au Maroc », a déclaré Gerd Dembowski, chef intérimaire des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination à la FIFA.

Les gardiens à l'honneur

Les portiers ont occupé le devant de la scène au siège de la FIFA en février. Des experts ès-gardiens de but se sont réunis à Zurich pour discuter de l'évolution du poste - chez les hommes comme chez les femmes - et pour partager leurs points de vue.

« C'est formidable d'être en contact avec notre communauté grandissante d'experts du monde entier », a déclaré Pascal Zuberbühler, ancien gardien de but de l'équipe de Suisse (51 sélections) et membre du Groupe d'étude technique (TSG) de la FIFA.

Les barrières tombent en Coupe d'Océanie

Des arbitres néo-zélandaises, fidjiennes, salomonaises, tongiennes, et samoanes, ont été sélectionnées pour officier lors du récent tournoi masculin, faisant ainsi tomber des barrières pour les femmes dans le football dans le Pacifique.

Au total, elles sont 11 à avoir écrit l'histoire, jamais d'arbitre femme n'ayant participé à un match de coupe d'Océanie par le passé.

« Pour moi, c'est très spécial », a déclaré Maria Salamasina (Samoa), l'une des arbitres, suite à cet évènement qui fera date.

Coup double en Mauritanie

Le 25 février était un jour historique pour la Mauritanie, avec deux évènements décisifs pour l’avenir du développement du football dans le pays : l’ouverture de l'Académie des Talents de la FIFA et le début des travaux d'agrandissement du stade Cheikha Boïdiya, grâce au soutien de FIFA Forward.

« L'ouverture de l'Académie des Talents de la FIFA en Mauritanie est un moment extrêmement important pour les jeunes talents de ce pays », a souligné le Président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un message vidéo. Cette nouvelle structure va permettre à la Mauritanie de former les meilleurs jeunes du pays tout en leur apportant une éducation de qualité.

Quant au stade Cheikha Boïdiya, il va entrer dans une nouvelle ère grâce à d'ambitieux travaux de modernisation qui permetteront à l'enceinte sportive de la capitale de passer d'une capacité de 8000 places à une capacité de plus 16 000 spectateurs. « Nous espérons que ce stade sera une source d'inspiration supplémentaire pour les filles et les garçons de l'Académie des Talents de la FIFA en Mauritanie, qui pourront peut-être un jour porter fièrement les couleurs de votre équipe nationale », s’est réjoui Gianni Infantino.

Remises des badges FIFA aux arbitres

Les arbitres internationaux belges ont reçu leur badge FIFA valable pour toute l'année calendaire 2025, à l'occasion d'une cérémonie protocolaire qui s'est déroulée au Proximus Basecamp. Grâce à ce badge, ces officiels de match auront l'opportunité de diriger des matchs de niveau international en 2025.

Ils sont sept à l'avoir reçu pour la première fois : Simon Bourdeaud'hui, Jan Boterberg, Bert Put, Stijn Lehembre, Amine El Hilali, Vito Di Vincenzo et Fabio Fernandes Barros.

Les insignes ont également été remis au Burundi, lors d'une cérémonie qui a leu lieu au siège de la Fédération burundaise de football (FFB). Au total, dix-sept arbitres dont six femmes ont reçu leur badge.

En Sierra Leone, dix arbitres ont reçu les mêmes honneurs. Des badges ont également été remis en Somalie, à Porto Rico et aux Émirats arabes unis.

Journée d'Intégration FIFA au Kenya

Lorsqu'un nouveau Secrétaire Général ou Président de fédération est élu ou nommé, il est encouragé par la FIFA à se familiariser avec les différentes activités de l'instance dirigeante et les services mises à la disposition des associations membres.

La FIFA a ainsi organisé une journée d'Intégration de deux jours à Nairobi, au Kenya, afin d'expliquer son fonctionnement, de présenter les modalités de son soutien aux associations membres, et d'exposer les meilleures pratiques en matière de gouvernance.

Récemment élu président de la Fédération kenyane de football (FKF), Hussein Mohammed a remercié la FIFA pour cette initiation et a félicité les membres du Comité exécutif national et le personnel du Secrétariat pour leur engagement actif. « Nous avons désormais les outils nécessaires pour construire une FKF plus forte et plus transparente, au service du football kenyan », a-t-il déclaré.