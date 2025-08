Le programme de compétences numériques de la FIFA fête son premier anniversaire

Un programme innovant conçu pour renforcer l’expérience numérique des associations membres

Les fédérations somalienne et mexicaine ont été récompensées par des voyages d'échange de connaissances avec leurs homologues des Émirats Arabes Unis et de la Fédération Néerlandaise de football, respectivement.

En tout, 1 251 utilisateurs de 165 pays ont participé à plus de 2 000 d’apprentissage

Le 24 novembre 2023, la FIFA a fêté le premier anniversaire du programme de compétences numériques de la FIFA, une initiative conçue pour renforcer l’expertise numérique au sein de ses associations membres. À cette occasion, deux fédérations ont été récompensées de leur engagement. Plus généralement, ce programme illustre la volonté de la FIFA de cultiver les compétences des professionnels du football, partout dans le monde, et de leur permettre de s’épanouir dans un domaine en constante évolution.

Depuis son lancement, le programme de compétences numériques propose aux associations membres des master class animées par des spécialistes et des modules d’apprentissage en ligne consacrés à de nombreux sujets numériques en lien avec le football. Ces efforts ont contribué à lancer l’administration du football sur la voie d’un avenir connecté, innovant et numérique.

FIFA Digital Skills : le programme Compétences Numériques de la FIFA 01:00

Kenny Jean-Marie, directeur de la division Associations membres de la FIFA, dresse un bilan positif de cette première année. "Le programme de compétences numériques permet de partager des connaissances précieuses ; il encourage également la collaboration entre les acteurs du football. Le succès de cette initiative en dit long sur l’implication de nos utilisateurs. Je crois que ses effets sur le développement du football à travers le monde se font déjà sentir. Notre engagement à autonomiser la communauté dans l'espace numérique reste inébranlable et nous travaillons collectivement au développement des capacités et à des solutions partagées pour les associations membres."

Pour fêter cet anniversaire, la FIFA a décidé d’offrir une expérience de partage de connaissances à deux associations membres. Avec plus de 200 heures d’apprentissage au cours des douze premiers mois, des représentants de la Fédération Somalienne de Football (SFF) rendront visite à leurs homologues de la Fédération de Football des Émirats arabes unis (UAEFA) pour découvrir leurs stratégies numériques créatives et innovantes. La Fédération Mexicaine de Football (FMF) a, quant à elle, été la plus présente lors des sessions en ligne. Elle bénéficiera donc d’un déplacement similaire pour rencontrer les responsables de la Fédération Néerlandaise de Football (KNVB).

Au total, la plateforme compte 1 251 utilisateurs issus de 165 pays. L’Afrique (CAF) et l’Europe (UEFA) sont les mieux représentées avec 39 associations membres chacune. On en compte 36 pour l’Asie (AFC), 33 pour la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (Concacaf), 10 pour Amérique du Sud (CONMEBOL) et huit pour l’Océanie (OFC). Les utilisateurs africains ont toutefois été les plus assidus, avec un taux de réussite de 74%. L’investissement de l’ensemble de ces utilisateurs s’est traduit par un temps d’apprentissage total de 2 170 heures.

Au cours de cette première année, le programme de compétences numériques de la FIFA a organisé plusieurs master class consacrées à des sujets aussi divers que les effets de l’IA sur le sport, le rôle du numérique dans le développement et la promotion du football féminin, la création de contenu, la gamification et l'efficacité des stratégies sur les médias sociaux, entre autres.