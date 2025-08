La FIFA organise un atelier novateur sur la création de contenu numérique pour les associations africaines

Dans le cadre de son engagement à maintenir ses Associations Membres à la pointe du numérique et à les doter des compétences et des connaissances nécessaires à notre monde connecté, la FIFA a organisé un atelier novateur à Kigali, au Rwanda, axé sur la création de contenu numérique.

"On nous a conseillé de créer des plans hebdomadaires et mensuels", a ajouté Fatouma Degan Mohamed Idriss de la Fédération djiboutienne de football. "Maintenant, nous sommes plus actifs sur les réseaux sociaux, et le résultat est plus agréable. Je suis ravie de ce programme et impatiente de continuer à en bénéficier dans la durée".