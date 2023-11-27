La Fédération Brésilienne a accueilli des membres de la Fédération Capverdienne pour une série de réunions productives

La CBF et la FCF réunies à Rio de Janeiro en vue de la Coupe du Monde de la FIFA, 2026™

Pendant trois jours, les membres de la FCF ont pu visiter des centres d'entraînement et découvrir le fonctionnement des structures professionnelles

« Cette visite illustre le type de coopération dont le football a besoin », a déclaré Matheus Senna, directeur du développement de la CBF

À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, les membres de la FCF se sont rendus à Rio de Janeiro pour rencontrer leurs homologues de la CBF.

Cette visite de trois jours, organisée avec le soutien de la FIFA, a réuni les représentants des deux fédérations dans le but de renforcer leur coopération grâce à un échange ciblé de connaissances et une collaboration institutionnelle.

« Notre visite à la CBF a été marquée par un accueil exceptionnel, une coopération institutionnelle fructueuse et un partage de connaissances enrichissant. Nous sommes convaincus qu'elle constituera une étape historique pour le développement durable du football entre le Cap-Vert et le Brésil, et renforcera la relation stratégique entre nos deux fédérations », a déclaré Rui Costa, directeur technique national et représentant de la FCF aux côtés du vice-président Inácio dos Santos Carvalho.

Le Cap-Vert s'apprête à participer pour la première fois à une Coupe du Monde de la FIFA™ en juin. Les membres de la fédération ont ainsi pu visiter des centres d'entraînement clés et découvrir le fonctionnement de plusieurs clubs brésiliens. Ces rencontres ont permis un échange précieux de connaissances et d'expériences, offrant un aperçu direct des modèles opérationnels et des meilleures pratiques.

« Cette visite, soutenue par la FIFA, illustre le type de coopération dont le football a besoin : des associations membres qui ouvrent leurs portes et partagent leur savoir-faire », a ajouté Matheus Senna, directeur du développement de la CBF.

La FCF a rencontré les principaux départements de la CBF, notamment le développement, les compétitions et l'arbitrage. Les discussions ont porté sur l'identification de domaines de collaboration spécifiques et la mise en place d'un partenariat à moyen et long terme, dépassant ainsi le cadre d'une simple visite ponctuelle pour instaurer une coopération structurée.

« Ces derniers jours, nos collègues du Cap-Vert ont travaillé en étroite collaboration avec différents départements de la CBF, visité les centres d'entraînement de grands clubs brésiliens et découvert l'ambiance unique du Maracanã. Mais au-delà du programme, l'essentiel réside dans les échanges », a-t-il ajouté.

La CBF, dont l'équipe masculine disputera sa 23e Coupe du Monde dans quelques jours – un fait unique à ce jour –, se tourne également vers la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, la première organisée en Amérique du Sud. Cela en fait une source de connaissances essentielle pour la FCF.

« La CBF et la Fédération Capverdienne de Football évoluent dans des contextes très différents, et c'est précisément pourquoi des moments comme celui-ci sont si importants : lorsque des associations issues de contextes différents se rencontrent, les deux parties ont toujours quelque chose à apprendre et à retirer de cette expérience », a déclaré Matheus Senna. « Nous espérons que cette visite ne sera pas un événement ponctuel, mais le point de départ d'un échange durable et bénéfique pour les deux parties. »

Après plusieurs jours de collaboration et de partage de connaissances, les deux associations membres ont convenu d'établir un cadre formel de coopération, comprenant un protocole d'accord, tout en identifiant les domaines prioritaires et en s'engageant à suivre une feuille de route claire avec des objectifs, des responsabilités et des mécanismes de suivi définis.

À ce sujet, Jair Bertoni, directeur de la Division des associations membres (Amériques), a déclaré : « Le développement du football mondial est renforcé lorsque les associations membres partagent leurs connaissances, leurs expériences et leurs solutions aux défis communs. À la FIFA, nous sommes convaincus que certains des enseignements les plus précieux proviennent des échanges directs entre associations, quels que soient leur taille, leur situation géographique ou leur niveau de développement. »

« Cette visite, soutenue par la FIFA, illustre le type de coopération dont le football a besoin : des associations membres qui ouvrent leurs portes et partagent leur savoir-faire », a ajouté Matheus Senna, directeur du développement de la CBF.

La FCF a rencontré les principaux départements de la CBF, notamment le développement, les compétitions et l'arbitrage. Les discussions ont porté sur l'identification de domaines de collaboration spécifiques et la mise en place d'un partenariat à moyen et long terme, dépassant ainsi le cadre d'une simple visite ponctuelle pour instaurer une coopération structurée.

« Ces derniers jours, nos collègues du Cap-Vert ont travaillé en étroite collaboration avec différents départements de la CBF, visité les centres d'entraînement de grands clubs brésiliens et découvert l'ambiance unique du Maracanã. Mais au-delà du programme, l'essentiel réside dans les échanges », a-t-il ajouté.

La CBF, dont l'équipe masculine disputera sa 23e Coupe du Monde dans quelques jours – un fait unique à ce jour –, se tourne également vers la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, la première organisée en Amérique du Sud. Cela en fait une source de connaissances essentielle pour la FCF.

« La Fédération Capverdienne de Football et la Fédération Capverdienne de Football évoluent dans des contextes très différents, et c'est précisément pourquoi des moments comme celui-ci sont si importants : lorsque des associations issues de contextes différents se rencontrent, les deux parties ont toujours quelque chose à apprendre et à retirer de cette expérience », a déclaré Matheus Senna. « Nous espérons que cette visite ne sera pas un événement ponctuel, mais le point de départ d'un échange durable et bénéfique pour les deux parties. »

Après plusieurs jours de collaboration et de partage de connaissances, les deux associations membres ont convenu d'établir un cadre formel de coopération, comprenant un protocole d'accord, tout en identifiant les domaines prioritaires et en s'engageant à suivre une feuille de route claire avec des objectifs, des responsabilités et des mécanismes de suivi définis.