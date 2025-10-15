Le Cap-Vert célèbre sa qualification historique pour la Coupe du Monde de la FIFA™ : « Un petit pays au grand cœur »

Le Cap-Vert s'est qualifié pour sa toute première Coupe du Monde de la FIFA™

L'élargissement du tournoi a convaincu l'équipe que la qualification était un objectif réaliste

Le programme FIFA Forward a soutenu des projets clés dans la nation insulaire

Le sélectionneur du Cap-Vert, Bubista, a été le témoin direct de la transformation remarquable de l'équipe nationale de son pays. Lorsqu'il jouait pour les Requins Bleus au début des années 2000, l'équipe rencontrait d'énormes difficultés et, se souvient-il, « nous n'avions même pas de tenue adéquate ».

Vingt ans plus tard, Bubista – dont le nom complet est Pedro Leitão Brito – a mené le Cap-Vert à la Coupe du Monde de la FIFA™ pour la première fois, un exploit exceptionnel pour un pays d'un peu plus d'un demi-million d'habitants.

Cabo Verde celebrate historic FIFA World Cup™ qualification 01:55

« C'est une victoire pour le peuple capverdien, pour ceux qui sont ici et ceux qui sont à l'étranger. C'est aussi une victoire pour l'unité », a-t-il déclaré.

« Nous avons d'excellents joueurs. Mais nous ne serions pas là sans notre histoire, notre passé. Notre chemin nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. Cette victoire revient donc aussi à tous ceux qui ont contribué et nous ont aidés… En termes d'organisation, la fédération a fait du bon travail pour tout le monde. Quand tout est en harmonie, les joueurs sont unis… tout cela nous a permis d'arriver là où nous sommes. »

Un autre facteur clé a été l'élargissement de la Coupe du Monde de la FIFA à 48 équipes, le nombre de places africaines étant passé de cinq à neuf, plus une dixième possible via les barrages. Bubista estime que cela a été un encouragement supplémentaire pour l'équipe.

« J'ai toujours dit – et j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors d'une conférence de la CAF – que s'il y avait plus de places, les petits pays auraient plus de chances de se battre. Ce n'est pas seulement nous : d'autres pays se battent pour une place dans d'autres régions du monde », a-t-il déclaré.

« Avoir neuf places ouvre de nouvelles perspectives. Avant, lors des qualifications, on se qualifiait en première position, et il fallait encore disputer les barrages… où il y avait deux matchs, ce qui était très difficile pour les petits pays. Dès que nous avons su que neuf équipes se qualifieraient, nous nous sommes dit que nous devions en faire partie. Et nous y voilà. »

Le défenseur Roberto Lopes, qui participait à sa deuxième campagne de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, partage cette analyse.

Il y a quatre ans, le Cap-Vert avait été tiré au sort dans un groupe difficile contre le Nigeria – terminant à seulement deux points de la deuxième place – et aurait dû disputer un match aller-retour même en cas de victoire.

« Lors de cette campagne, seules cinq équipes pouvaient se qualifier et avait raté la qualification contre le Nigeria. Mais je pense que, grâce à nos deux performances en Coupe d'Afrique des Nations (CAF), nous avons gagné en confiance, convaincus que nous pouvions rivaliser avec les meilleures équipes. Nous n'avions donc aucune crainte quant à la composition de notre groupe », a-t-il déclaré.

Lopes, né en Irlande d'un père capverdien et ayant passé toute sa carrière de joueur en Ligue d'Irlande avec les Bohemians puis les Shamrock Rovers, estime que le football international a donné une nouvelle dimension à sa carrière.

« On peut dire que ça m'a apporté un véritable essor. Pouvoir se mesurer aux meilleurs joueurs du monde, transmettre ses connaissances à l'équipe et s'améliorer chaque jour a fait de moi un meilleur joueur, une meilleure personne, et j'ai vécu des expériences que je n'aurais jamais vécues autrement », a-t-il déclaré.

Fondée en 1982 et membre de la FIFA depuis 1986, la Fédération capverdienne de football (FCF) a travaillé dur pour développer le football dans le pays et le financement du FIFA Forward – y compris les dépenses opérationnelles de l'équipe nationale – a joué un rôle clé.

« C'est l'exemple parfait d'une fédération qui, auparavant, ne bénéficiait d'aucun soutien financier, ou alors de très peu, et qui peut désormais concourir au plus haut niveau grâce aux fonds que nous lui avons fournis via nos programmes », a déclaré Gelson Fernandes, Directeur adjoint des Associations Membres et Directeur régional Afrique de la FIFA.

Il a ajouté que la qualification du Cap-Vert démontrait l'importance d'offrir davantage de possibilités de jouer aux équipes nationales, ce qui constitue l'un des objectifs stratégiques de la FIFA.

« Voyages, hébergement, personnel, matériel… tout cela coûte de l'argent. Il y a vingt ans, ils disputaient deux ou trois matchs par an, ce qui n'est pas suffisant. Aujourd'hui, ils jouent régulièrement, ils sont préparés, c'est une bonne chose. »

FIFA Forward a également financé des terrains artificiels dans la municipalité de Santa Cruz, sur l'île de Santiago, qui ont bénéficié à de nombreuses équipes de la région et offert davantage d'opportunités aux jeunes de jouer. Le stade Adérito Sena, sur l'île de São Vicente, a également été rénové. Ce projet comprenait des vestiaires modernisés et des terrains adaptés aux spectateurs, permettant à l'équipe nationale d'accueillir un match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Le siège et le centre d'entraînement de la FCF ont également été modernisés.

Le Cap-Vert a d'ailleurs été l'une des équipes participant aux premières FIFA Series en 2024, un projet pilote visant à faciliter les matchs amicaux entre équipes de différentes confédérations, qui n'ont généralement pas l'occasion de s'affronter.

Bubista estime que la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA a porté le pays tout entier. « C'est une victoire qui va nous redonner confiance », a-t-il déclaré. « Nous savons que nous sommes encore confrontés à de nombreuses difficultés. Nous sommes un petit pays, mais il n'est qu'un petit pays sur la carte… un petit pays au grand cœur. »